Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
25. 5. 2026,
13.09

Osveženo pred

1 ura, 33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
nasilje v družini otrok policija

Ponedeljek, 25. 5. 2026, 13.09

1 ura, 33 minut

Policija: Nasilje v družini eden od glavni razlogov za beg otrok od doma

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Zloraba otrok | Ker otroci, ki so doma žrtve nasilja, zlorab, zanemarjanja ali prisilnega nadzora, pogosto niso zmožni sami spregovoriti o tem, kaj se jim dogaja, je pomembno, da znajo njihovo stisko prepoznati odrasli, ki so vsakodnevno v njihovem življenju - učitelji, trenerji, sosedje, vzgojitelji ali družinski člani. | Foto Shutterstock

Ker otroci, ki so doma žrtve nasilja, zlorab, zanemarjanja ali prisilnega nadzora, pogosto niso zmožni sami spregovoriti o tem, kaj se jim dogaja, je pomembno, da znajo njihovo stisko prepoznati odrasli, ki so vsakodnevno v njihovem življenju - učitelji, trenerji, sosedje, vzgojitelji ali družinski člani.

Foto: Shutterstock

Nasilje v družini je eden od glavnih razlogov, zakaj otroci v Evropi bežijo od doma oziroma izginejo. Ker otroci redko sami spregovorijo o tem, kaj se jim dogaja, je dobro prepoznati znake, ki kažejo, da so v stiski, ob mednarodnem dnevu pogrešanih otrok skupaj z mednarodno fundacijo Amber Alert Europe opozarjajo na policiji.

Slovenska policija se je v sodelovanju s policijami drugih evropskih držav tudi letos pridružila skupni preventivni kampanji ob 25. maju, mednarodnem dnevu pogrešanih otrok. V EU je vsako leto pogrešanih 100.000 otrok. Pri tem je eden od glavnih razlogov, zakaj otroci bežijo od doma, nasilje v družini, opozarjajo na policiji in v fundaciji.

Ker otroci, ki so doma žrtve nasilja, zlorab, zanemarjanja ali prisilnega nadzora, pogosto niso zmožni sami spregovoriti o tem, kaj se jim dogaja, je pomembno, da znajo njihovo stisko prepoznati odrasli, ki so vsakodnevno v njihovem življenju - učitelji, trenerji, sosedje, vzgojitelji ali družinski člani.

Pet znakov, ki jih ne smemo spregledati 

Pri tem jim lahko po znanstvenih raziskavah, ki so jih pregledali psihologi in strokovnjaki iz vse Evrope, pomaga pet znakov.

Prvi znak so nenadne spremembe v vedenju. Otrok, ki je bil prej družaben, postane tih in vase zaprt. Otrok, ki je običajno miren, pa postane agresiven ali se hitro razburi. Otrok ima lahko tudi težave s spanjem, zbranostjo, pri mlajših se lahko pojavi ponovno močenje postelje ali sesanje palca, navajajo.

Drugi znak so nepojasnjene modrice ali odrgnine na nenavadnih mestih, kot so ušesa, vrat ali notranja stran stegen. Če se takšnega otroka povpraša o poškodbi, je lahko nenavadno zaskrbljen, pred odgovorom pogleda odraslega ali poda razlago, ki se ne ujema povsem s poškodbo samo.

Tretji znak je pretirana previdnost. Otrok je lahko nenehno napet, hitro se prestraši in zdi se, da se ne more sprostiti.

Strah pred vrnitvijo domov ali pred določeno osebo je lahko četrti znak nasilja. Otrok lahko postane vidno napet ali zaskrbljen, ko pride čas za odhod domov, ali pa poskuša odhod odložiti z nenehnimi izgovori. Ob koncu šolskega dneva se zdi zaskrbljen, poskuša ostati v bližini učitelja ali drugega zaupanja vrednega odraslega oziroma ne želi biti sam, ko pridejo ponj.

Peti znak pa je, da se otrok težko odpre ali nerad govori o domačem okolju. Izogiba se vprašanjem, hitro spremeni temo, daje nejasne odgovore ali se zdi, da ga skrbi, da bi rekel kaj nepravilnega.

Zaupajte instinktu in ukrepajte, če je to potrebno

Kot navajajo na policiji in v fundaciji, pri tem ni nujno, da ena sama sprememba že znak za zaskrbljenost, pozoren pa je treba biti, ko se pojavi več sprememb hkrati ali ko se zdi, da je z otrokom nekaj drugače. "Če se torej pojavi več znakov hkrati ali če vas nekaj v zvezi z otrokom neprestano skrbi, zaupajte svojemu instinktu. Ukrepajte," so zapisali.

Ob tem so dodali, da včasih otrok potrebuje koga drugega, da naredi prvi korak. "Če se otrok odpre, ga poslušajte. Pustite, da pove s svojimi besedami. Če se otrok ne odpre, ni nič narobe. Ne silite ga, ampak mu dajte vedeti, da so mu vaša vrata vedno odprta. Če pa menite, da je otrok v neposredni nevarnosti, obvestite lokalne intervencijske službe. Vsaka država ima vzpostavljene službe za zaščito otrok," so še navedli v sporočilu, objavljenem na spletnih straneh policije.

Francoska policija
Novice Našli mrtvega 12-letnika, okoli vratu je imel zavezano brisačo
Portugalska, našli zapuščena dečka
Novice Ob cesti našli zapuščena štiri in pet let stara dečka
nasilje v družini otrok policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.