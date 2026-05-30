Plavalci, pozor: morje v Istri je polno teh meduz

Na zahodni obali Istre so kopalci naleteli na neprijetno presenečenje, saj je njihove načrte zmedlo veliko število meduz, natančneje kompasnih klobučnjakov.

"To se dogaja zaradi visokih temperatur," je dejal strokovnjak, kompasna meduza pa lahko s svojimi dolgimi lovkami povzroči hude opekline, ki povzročajo bolečino, rdečino in oteklino.

"Če meduza ožge, je to lahko problem," je dejal Silvio iz Pulja.

V morju jih je ogromno, nekaj kopalcev je bilo tako pogumnih, da so meduze kar sami metali na obalo. A tudi v tem primeru velja posebna previdnost, zato se je najbolje temu kar izogniti.

kompasna meduza Foto: Shutterstock

Nevarnost še kakšnih štirinajst dni

"Vse meduze se pojavljajo v ciklih. Razlog za to je povišana temperatura to pomlad, ampak res zelo povišana temperatura, in na voljo je več hrane, s katero se lahko hranijo," je dejala Milena Mičić iz puljskega akvarija. Ta situacija s tako velikim številom nevarnih meduz, ugotavlja, ne bi smela trajati dolgo.

Ko bo plavalna sezona v polnem zamahu in bodo plitvine prenatrpane, se bodo zaradi konca svojega življenjskega cikla umaknile. "Mislim, da se nam ni treba bati, da bodo ostale, odšle bodo čez približno dva tedna," je še pojasnila Mičić.

Poleg meduz še invazivna trava

Skupaj z meduzami pa so se v Istri pojavile še večje skupine morske trave, invazivne vrste, ki je v naše morje prispela z balastno vodo in tam našla idealne pogoje za življenje in razmnoževanje. Znanstveniki pravijo, da jih lahko v morju pričakujemo vse poletje.

"Največ jih je v severnem delu, do Cresa. Vidimo jih pozimi in poleti, pojavnost pa je odvisna od hrane, ki jo imajol na voljo - če je več fitoplanktona, več filtrirajo in več rastejo ter se hitreje razmnožujejo, pa tudi od temperatur," pa je povedala Daniela Marić Pfannkuchen iz rovinjskega centra za morske raziskave Inštituta Ruđer Bošković.