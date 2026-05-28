Komisija s postopkom proti Sloveniji na področju varstva potrošnikov

Evropska komisija je danes sprožila postopek proti Sloveniji in še 19 članicam EU, ker v nacionalno zakonodajo niso v celoti prenesle leta 2024 posodobljenih evropskih pravil na področju varstva pravic potrošnikov v času zelenega prehoda in preprečevanja t. i. greenwashinga oz. zelenega zavajanja.

Komisija je danes postopek zaradi kršenja pravnega reda EU s prvim opominom sprožila proti Belgiji, Bolgariji, Češki, Estoniji, Grčiji, Španiji, Franciji, Hrvaški, Cipru, Latviji, Luksemburgu, Madžarski, Malti, Nizozemski, Avstriji, Poljski, Portugalski, Finski, Švedski in Sloveniji.

Kot so zapisali pri Evropski komisiji, te članice Bruslja še niso obvestile o celovitem prenosu v nacionalno zakonodajo leta 2024 sprejete direktive v zvezi s krepitvijo vloge potrošnikov za zeleni prehod z boljšim varstvom pred nepoštenimi praksami in boljšim obveščanjem.

Direktiva je prinesla krepitev pravic potrošnikov s spremembami določil direktive o nepravičnih poslovnih praksah in direktive o pravicah potrošnikov, ki ju je prilagodila zelenemu prehodu in krožnemu gospodarstvu.

Z novimi pravili se med drugim prepoveduje t. i. greenwashing oziroma oglaševanja izdelkov kot okolju prijaznih, čeprav to niso, v okviru direktive o nepravičnih poslovnih praksah. Med drugim morajo informacije o izdelkih vsebovati tudi okoljski in družbeni vpliv izdelka.

Na podlagi spremenjenih pravil je obenem bolj jasna odgovornost trgovcev v primerih informacij (ali pomanjkanja informacij) o zgodnjem zastaranju izdelkov, nepotrebnih posodobitvah programske opreme ali neupravičeni obveznosti nakupa nadomestnih delov pri prvotnem proizvajalcu. Direktiva izboljšuje tudi informacije, ki so na voljo potrošnikom, npr. o trpežnosti in popravljivosti izdelka, da bi kupcem tako pomagala pri sprejemanju ekoloških odločitev.

Članice so imele do 27. marca letos čas, da direktivo prenesejo v nacionalno zakonodajo. Omenjenih 20 članic ima zdaj dva meseca časa, da odgovori na ugotovljeno kršitev ali prenos izpelje. Če bodo v Bruslju presodili, da je odziv države neustrezen, bo sledil drugi opomin.