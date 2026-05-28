Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila prek sistema hitrega obveščanja v EU obveščena o odpoklicu grobo sesekljane in soljene kislice blagovne znamke Leis. V živilu je namreč mogoča prisotnost steklenih drobcev. Proizvajalec živila je podjetje UAB Kedainin konservu fabrika iz Litve.

Uvoznik živila v EU je nemški SLCO GmbH Co. + KG, distributer za Slovenijo pa podjetje Hlebosol iz Ljubljane.

Serijska oznaka izdelka je 2977, rok uporabe pa 14. oktober 2027. Živilo je pakirano v 250-gramski kozarec.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnike prosi, naj živila ne zaužijejo in ga vrnejo na mesto nakupa.