Ponedeljek, 18. 5. 2026, 14.40
Odpoklicali živilo slovenskega proizvajalca
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala Zaseko belo slovenskega proizvajalca Kodila d.o.o. V okviru uradnega vzorčenja je bil odvzet vzorec zaseke, v katerem je bila ugotovljena bakterija Listeria monocytogenes.
Serijska oznaka izdelka je 091, rok uporabe pa 15. 7. 2026.
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnikom svetuje, naj živila ne zaužijejo ter ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.