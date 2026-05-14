Podjetje LES-MMS je iz prodaje odpoklicalo zajemalko iz črne plastike belgijskega dobavitelja Brabantia zaradi presežene migracije (prehajanja) primarnih aromatskih aminov ob stiku izdelka z živilom.

Serijska oznaka izdelka je 3394072101, koda EAN pa 8710755250620. Izdelek je bil v prodaji v prodajalnah Lesnina.

Podjetje potrošnikom svetuje, da izdelka ne uporabljajo več in da ga vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške.