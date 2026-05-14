Distributer Asia Supermarket je iz prodaje odpoklical riž za suši proizvajalca Asia Express Food. Živilo odstranjujejo iz prodaje zaradi presežene mejne vrednosti nasičenih ogljikovodikov mineralnih olj in aromatskih ogljikovodikov mineralnih olj.

Rok uporabe živila je 23. december 2027.

Distributer kupce prosi, da živila ne uporabijo in zaužijejo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, je še sporočil distributer.