Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je prejela informacijo o distribuciji živila v Slovenijo, v katerem je bila ugotovljena prisotnost nedovoljenega pesticida. Gre za kurkumo v prahu blagovne znamke MijiA celjskega distributerja Bhagavan group. Odgovorni nosilec živilske dejavnosti je sprožil odpoklic živila.

Lot izdelka je 250643002, rok trajanja pa 5. 12. 2027, neto količina: 100 g.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin kupcem svetuje, da živila ne zaužijejo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa, so še sporočili iz uprave.