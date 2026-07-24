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Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
24. 7. 2026,
10.46

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
odpoklic odpoklic izdelka umik izdelka kurkuma Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Petek, 24. 7. 2026, 10.46

16 minut

Odpoklic kurkume v prahu MijiA

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Kurkuma v prahu | Lot izdelka je 250643002, rok trajanja pa 5. 12. 2027, neto količina: 100 g. | Foto Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Lot izdelka je 250643002, rok trajanja pa 5. 12. 2027, neto količina: 100 g.

Foto: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je prejela informacijo o distribuciji živila v Slovenijo, v katerem je bila ugotovljena prisotnost nedovoljenega pesticida. Gre za kurkumo v prahu blagovne znamke MijiA celjskega distributerja Bhagavan group. Odgovorni nosilec živilske dejavnosti je sprožil odpoklic živila.

Lot izdelka je 250643002, rok trajanja pa 5. 12. 2027, neto količina: 100 g.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin kupcem svetuje, da živila ne zaužijejo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa, so še sporočili iz uprave.

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