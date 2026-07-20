Odpoklic knjige za otroke

Zdravstveni inšpektorat je v okviru uradnega nadzora ugotovil, da igrača senzorična knjiga iz filca Firstbook chapter 1 slovenskega uvoznika HS Plus ne prestane mehanskih in fizikalnih testiranj. Izdelek odstranjujejo iz prodaje, saj vsebuje majhne dele, ki se zlahka odlepijo, kar lahko predstavlja nevarnost zadušitve.

Serijska oznaka izdelka je S-R1570-49-23, številka modela pa ZXZJ-001.

Izdelek je bil naprodaj na spletnih trgovinah v Sloveniji, ki jih upravlja HS Plus iz Trzina.

Uvoznik kupce prosi, naj izdelka ne uporabljajo, temveč izpolnijo obrazec, naveden na spletni strani zdravstvenega inšpektorata, zaradi vračila kupnine.