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Avtorji:
M. L., K. M., STA

Petek,
17. 7. 2026,
11.55

Osveženo pred

21 minut

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Natisni članek
odpoklic meso maska obraz

Petek, 17. 7. 2026, 11.55

21 minut

Odpoklic začinjenega piščančjega mesa in čistilne maske za obraz

Avtorji:
M. L., K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Piščančje meso, piščanec, piščančje krače | Začinjeno piščančje meso je bilo v prodaji od 8. 7. 2026 do 11. 7. 2026 v mesnici. | Foto Thinkstock

Začinjeno piščančje meso je bilo v prodaji od 8. 7. 2026 do 11. 7. 2026 v mesnici.

Foto: Thinkstock

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je od odgovornega nosilca dejavnosti prejela obvestilo o izvajanju odpoklica piščančjega začinjenega mesa slovenskega proizvajalca Mesnica Smajić. V okviru lastnega nadzora so v izdelku ugotovili salmonelo. Prav tako je bila uprava obveščena o odpoklicu CBD-čistilne čokoladne maske za obraz slovenskega proizvajalca Matjaža Mlakarja ter distributerjev Biohempsi, Seme, Mombly in Stratrade.

Začinjeno piščančje meso je bilo v prodaji od 8. 7. 2026 do 11. 7. 2026 v mesnici. Živilu je rok uporabe potekel. Podjetje kupce prosi, naj živila, če so ga doma zamrznili, ne uporabijo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto prodaje.

Odpoklic CBD-čistilne čokoladne maske za obraz Holy Bliss Choco

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila prav tako obveščena o odpoklicu CBD-čistilne čokoladne maske za obraz slovenskega proizvajalca Matjaža Mlakarja ter distributerjev Biohempsi, Seme, Mombly in Stratrade.

Maska | Foto: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Foto: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Izdelek vsebuje neodobreno novo živilo – ekstrakt konoplje (kanabinoide), ki v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 in EU-katalogom novih živil ni dovoljen za dajanje na trg Evropske unije.

Številke LOT so 020925, 040725 in 290425.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnikom svetuje, da izdelka ne uporabijo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.

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