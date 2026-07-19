Odpoklic čokoladnega dražeja Choco Stobi Flips

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala čokoladni draže z jedrom iz ekstrudiranih žitaric Choco Stobi Flips proizvajalca Vitaminka Prilep. Izdelek odstranjujejo iz prodaje zaradi ugotovljenih prisotnosti sojinih beljakovin, ki niso navedene med sestavinami na deklaraciji izdelka.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega nadzora odvzela vzorec omenjenega čokoladnega izdelka in v njem zaznala sojine beljakovine, ki na embalaži niso navedene med sestavinami. To po navedbah uprave predstavlja nesprejemljivo tveganje za zdravje otrok in odraslih z alergijo na sojine beljakovine.

Serijska oznaka izdelka je L31226, rok uporabe je najmanj do 18. marca 2027.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnike, ki imajo alergijo na sojine beljakovine, poziva, da izdelka ne uporabljajo in uživajo. Izdelek je varen za običajne potrošnike, torej tiste, ki niso občutljivi na sojine beljakovine, vendar ne glede na to lahko potrošniki živilo vrnejo na mesto nakupa.