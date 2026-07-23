Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je prejela informacijo o proizvodnji neskladnega živila v Sloveniji. Gre za žele dražeje slovenskega dobavitelja Startrade, ki vsebujejo neodobreno novo živilo – ekstrakt konoplje, ki ni dovoljen za dajanje na trg EU. Živilo je zato v postopku umika iz prometa.