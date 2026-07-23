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Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
23. 7. 2026,
8.04

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
odpoklic odpoklic izdelka umik izdelka bonboni

Četrtek, 23. 7. 2026, 8.04

28 minut

Odpoklic žele dražejev

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Bonboni | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je prejela informacijo o proizvodnji neskladnega živila v Sloveniji. Gre za žele dražeje slovenskega dobavitelja Startrade, ki vsebujejo neodobreno novo živilo – ekstrakt konoplje, ki ni dovoljen za dajanje na trg EU. Živilo je zato v postopku umika iz prometa.

Odpoklicani so izdelki Strawberry Dream Strong, Solid CBD oil in Hemp Cubes Red.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin kupcem svetuje, da izdelka ne zaužijejo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa, so še sporočili iz uprave.

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