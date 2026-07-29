Sreda, 29. 7. 2026, 9.39
23 minut
Odpoklic temne čokolade s CBD
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala temno čokolado s CBD (Cannabis chocolate with CBD) češke blagovne znamke Euphoria, ker izdelek vsebuje neodobreno živilo – ekstrakt konoplje (kanabinoide), ki v skladu z Uredbo EU 2015/2283 in EU-katalogom novih živil ni dovoljen za dajanje na trg Evropske unije.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnikom svetuje, da izdelka ne zaužijejo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.