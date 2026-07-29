Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala temno čokolado s CBD (Cannabis chocolate with CBD) češke blagovne znamke Euphoria, ker izdelek vsebuje neodobreno živilo – ekstrakt konoplje (kanabinoide), ki v skladu z Uredbo EU 2015/2283 in EU-katalogom novih živil ni dovoljen za dajanje na trg Evropske unije.