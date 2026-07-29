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Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
29. 7. 2026,
9.39

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
odpoklic Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Sreda, 29. 7. 2026, 9.39

23 minut

Odpoklic temne čokolade s CBD

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
CBD čokolada | Foto STA

Foto: STA

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala temno čokolado s CBD (Cannabis chocolate with CBD) češke blagovne znamke Euphoria, ker izdelek vsebuje neodobreno živilo – ekstrakt konoplje (kanabinoide), ki v skladu z Uredbo EU 2015/2283 in EU-katalogom novih živil ni dovoljen za dajanje na trg Evropske unije.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnikom svetuje, da izdelka ne zaužijejo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.

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