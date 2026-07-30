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Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
30. 7. 2026,
6.21

Osveženo pred

40 minut

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Natisni članek
Donald Trump Iran napad

Četrtek, 30. 7. 2026, 6.21

40 minut

Bližnji Vzhod

Trumpove grožnje so se uresničile. Ponoči izvedli brutalen napad. #vŽivo

Avtorji:
K. M., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Donald Trump | "Zelo močno jih bomo udarili, ker smo zdaj na vrsti mi. Vedo, da prihaja," je v sredo dejal Donald Trump. | Foto STA

"Zelo močno jih bomo udarili, ker smo zdaj na vrsti mi. Vedo, da prihaja," je v sredo dejal Donald Trump.

Foto: STA

Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na Iran, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo (CENTCOM), ki navaja, da gre za odgovor na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Posredovanje ZDA je sledilo grožnjam predsednika Donalda Trumpa z obsežnimi napadi na Iran, od koder poročajo o eksplozijah.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

6.12 ZDA po Trumpovih grožnjah izvedle nove napade na Iran, od koder poročajo o eksplozijah in žrtvah

6.12 ZDA po Trumpovih grožnjah izvedle nove napade na Iran, od koder poročajo o eksplozijah in žrtvah

Napadi so sledili več javnim opozorilom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. | Foto: Reuters Napadi so sledili več javnim opozorilom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Foto: Reuters

Iranski mediji so sprva poročali o več eksplozijah na jugu države, nato pa še, da so ameriške sile napadle cilje v okolici otoka Kešm v Hormuški ožini in mesta Abadan ob meji z Irakom, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriško centralno poveljstvo je že sporočilo, da je ameriška vojska v zgodnjih jutranjih urah "uspešno zaključila" obsežne napade na Iran, ki jih je izvedla v odziv na nedavne iranske napade.

"Sile so napadle več deset ciljev islamske revolucionarne garde v Iranu, vključno z vojaškimi poveljniškimi centri, objekti z raketami in droni, obalnimi nadzornimi in obrambnimi postajami ter pomorskimi zmogljivostmi," je na družbenem omrežju X zapisal CENTCOM. Dodal je še, da je bil cilj napadov zmanjšati grožnjo, ki jo Teheran predstavlja ameriškim silam, svobodni plovbi in državam v regiji.

Na vprašanje o domnevnem kitajskem zalaganju Irana z orožjem pa je odgovoril, da bi bil zelo razočaran, če bi kitajski predsednik Ši Džinping Teheranu dobavljal orožje.

Ameriška vojska je v torek sporočila, da je prestregla vse iranske balistične rakete, izstreljene proti ameriškim silam na Bližnjem vzhodu. Iranska Revolucionarna garda je po navedbah Washingtona izstrelila več raket, jordanska vojska pa je sporočila, da je prestregla pet izstrelkov.

Trump je potem dejal, da si ZDA prizadevajo za diplomatsko rešitev, iranska stran pa naj bi se že opravičila za napade, vendar morajo ZDA po njegovih besedah udariti nazaj. Ob tem je namignil, da naj bi napad izvedla druga frakcija iranskega vodstva od tiste, s katero Washington vodi pogovore, poroča CNN.

Iranska državna televizija Press TV je po začetku ameriške operacije poročala o eksplozijah na več lokacijah na jugu države. Podrobnosti o zadetih ciljih in morebitnih žrtvah iranske oblasti za zdaj še zbirajo.

Ločeno je CENTCOM sporočil, da so savdske sile sodelovale v sredinih napadih na položaje iraških Ljudskih mobilizacijskih sil (PMF), ki veljajo za zaveznice Irana.

Po navedbah PMF je bilo v napadih ubitih najmanj 20 ljudi, še 32 pa je bilo ranjenih. Iranski uradnik iz province Markazi je sporočil, da so bili med ubitimi tudi štirje pripadniki Revolucionarne garde, ki naj bi v iraški provinci Dijala varovali romarje ob verskem prazniku, navaja CNN.

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