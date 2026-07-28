Preiskava uprave za varno hrano je pokazala, da so štirje javni uslužbenci kršili delovne obveznosti, potem ko se veterinarska inšpekcija maja šest ur ni odzivala na klice zaradi prevrnjenega tovornjaka na primorski avtocesti, ki je prevažal svinjske polovice. Četverici so izrekli opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, poroča Dnevnik.

Državljan Indije je 4. maja po primorski avtocesti v tovornjaku prevažal skoraj 22 ton svinjskih polovic, ki so po podatkih uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v Slovenijo prispele iz Belgije, namenjene pa so bile v Celjske mesnine.

Tovornjak se je malo po 5. uri zjutraj na delu, kjer je zaradi obnove potekala preusmeritev z enega na drugi del avtoceste, prevrnil na levi bok in tako obtičal do popoldneva, saj so pristojni nesprejemljivo dolgo čakali na prihod in odločitev veterinarske inšpekcije, kaj bo s tovorom. V takšnih primerih namreč živila praviloma zavržejo in neškodljivo uničijo.

Inšpektorji se niso odzvali skoraj šest ur

Ko so policija in delavci Darsa po nesreči tovornjaka opravili svoje delo, so želeli vključiti še veterinarsko inšpekcijo postojnskega območnega urada, toda tam zaposleni se na telefonske klice niso odzivali skoraj šest ur.

Na upravi za varno hrano so slabe tri mesece po dogodku za Dnevnik pojasnili, da je notranja preiskava pokazala, da je več javnih uslužbencev kršilo svoje delovne obveznosti, ker se niso odzvali na klice s številke 112, namenjene zagotavljanju nujnega ukrepanja v okviru nalog uprave. Štirim odgovornim osebam so izrekli opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

Po poročanju omenjenega medija jim očitajo neustrezno organizacijo dela oziroma neustrezno izvajanje pooblastila za organizacijo dela na območnem uradu, nepreverjanje dejanskega stanja po informaciji o klicih in večkratno preusmerjanje klicev na neodzivno številko, ne da bi klice prej vsebinsko preverili.