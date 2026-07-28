Dva odpoklica: nevarni prašek in pošiljka živil

Zdravstveni inšpektorat je podjetje Izberi obvestilo o umiku in odpoklicu izdelka bleščeči in odišavljeni prašek za nanos na kožo Num Noms Shimmer Series Body Shimmer, ki je bil priložen izdelku Lucky Bag for Girls distributerjev Izberi in Mercator. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa je iz prodaje odpoklicala jagodne vaflje rolice blagovne znamke Lemanfen slovenskega distributerja Thai asian food store in nizozemskega dobavitelja LTP Import Export.

Na podlagi označbe na izdelku bleščečega in odišavljenega praška za nanos na kožo Num Noms Shimmer Series Body Shimmer je bilo ugotovljeno, da je naveden minimalni rok trajanja "uporabno najmanj do konca 12/2020", ki je v času pregleda že potekel.

Številka serije je 116-141A, izdelek pa se je prodajal od 5. decembra 2025 do 10. julija 2026 v trgovinah Mercator.

Podjetje kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo in ga vrnejo na mesto nakupa.

Odpoklic jagodnih vafljev Lemanfen

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa je jagodne vaflje rolice blagovne znamke Lemanfen slovenskega distributerja Thai asian food store in nizozemskega dobavitelja LTP Import Export iz prodaje umaknila, ker so ugotovili, da za pošiljko živil na mejni kontrolni točki na Nizozemskem ni bil izveden zahtevan veterinarski pregled.

Rok uporabe je marec 2027.

Foto: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin kupcem svetuje, da proizvoda ne zaužijejo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.