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Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
22. 7. 2026,
15.35

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
odpoklic odpoklic izdelka Temu Zdravstveni inšpektorat

Sreda, 22. 7. 2026, 15.35

6 minut

Odpoklic mini otroških punčk s spletne trgovine Temu

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Punčka, Temu | Serijska oznaka izdelka je 89206649537. | Foto Zdravstveni inšpektorat RS

Serijska oznaka izdelka je 89206649537.

Foto: Zdravstveni inšpektorat RS

Spletna trgovina Temu je Zdravstveni inšpektorat RS preko sistema Safety Business Gateway obvestila o odpoklicu šestdelnega kompleta mini otroških punčk kitajskega izdelovalca Jieyang Nuobeiwa zaradi nastajanja majhnih delcev, ki lahko ob zaužitju predstavljajo tveganje zadušitve.

Serijska oznaka izdelka je 89206649537, vsaka posamezna punčka je visoka okoli 12,7 centimetra ter oblečena v različen kostum s kapuco, ki posnema žival. Izdelek je bil distribuiran tudi potrošnikom v Sloveniji.

Zdravstveni inšpektorat kupce prosi, da omenjenega izdelka ne uporabljajo.

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