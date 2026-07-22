Spletna trgovina Temu je Zdravstveni inšpektorat RS preko sistema Safety Business Gateway obvestila o odpoklicu šestdelnega kompleta mini otroških punčk kitajskega izdelovalca Jieyang Nuobeiwa zaradi nastajanja majhnih delcev, ki lahko ob zaužitju predstavljajo tveganje zadušitve.

Serijska oznaka izdelka je 89206649537, vsaka posamezna punčka je visoka okoli 12,7 centimetra ter oblečena v različen kostum s kapuco, ki posnema žival. Izdelek je bil distribuiran tudi potrošnikom v Sloveniji.

Zdravstveni inšpektorat kupce prosi, da omenjenega izdelka ne uporabljajo.