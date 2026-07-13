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Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
11.44

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
odpoklic odpoklic izdelka Shein umik izdelka igrača otroci

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 11.44

14 minut

Odpoklic otroške igrače s silikonskimi vlečnimi vrvicami s spletne tržnice Shein

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Shein, trgovina | Serijska številka izdelka je 2025082, številka modela pa K5803. | Foto Reuters

Serijska številka izdelka je 2025082, številka modela pa K5803.

Foto: Reuters

Zdravstveni inšpektorat RS je bil preko sistema Safety Gate obveščen o odpoklicu izdelka otroške igrače s silikonskimi vlečnimi vrvicami s kitajske spletne tržnice Shein. Pri vstavljanju igrače v usta se lahko njen štrleči del zagozdi v grlu in povzroči zaporo dihalne poti.

Serijska številka izdelka je 2025082, številka modela pa K5803.

Zdravstveni inšpektorat kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo.

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