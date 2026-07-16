Tržni inšpektorat je bil prek sistema Safety Business Gateway obveščen o odpoklicu električnih skirojev BTWIN francoskega proizvajalca Decathlon.

Električni skiroji imajo varnostno pomanjkljivost. Intenzivna uporaba lahko privede do nastanka razpoke na spoju med okvirjem in krmilnim drogom. To lahko povzroči zlom spoja, kar za uporabnika predstavlja nevarnost padca.

Modela skirojev sta SD500E in MD500E, EAN kode pa 3608391661410, 3608391173227, 3608392200106 in 3608391671181.

Podjetje kupce prosi, naj nemudoma prenehajo uporabljati izdelek, obiščejo spletno stran na povezavi https://decathlonrecallsd500emd500e.fandi.fr/en in vnesejo zahtevane podatke ali prek QR-kode v obvestilu o odpoklicu.