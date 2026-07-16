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Avtorji:
Ka. N., STA

Četrtek,
16. 7. 2026,
8.42

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
odpoklic električni skiro

Četrtek, 16. 7. 2026, 8.42

47 minut

Odpoklic električnih skirojev BTWIN

Avtorji:
Ka. N., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
skiro odpoklic | Foto Tržni inšpektorat RS

Foto: Tržni inšpektorat RS

Tržni inšpektorat je bil prek sistema Safety Business Gateway obveščen o odpoklicu električnih skirojev BTWIN francoskega proizvajalca Decathlon.

Električni skiroji imajo varnostno pomanjkljivost. Intenzivna uporaba lahko privede do nastanka razpoke na spoju med okvirjem in krmilnim drogom. To lahko povzroči zlom spoja, kar za uporabnika predstavlja nevarnost padca.

Modela skirojev sta SD500E in MD500E, EAN kode pa 3608391661410, 3608391173227, 3608392200106 in 3608391671181.

Podjetje kupce prosi, naj nemudoma prenehajo uporabljati izdelek, obiščejo spletno stran na povezavi https://decathlonrecallsd500emd500e.fandi.fr/en in vnesejo zahtevane podatke ali prek QR-kode v obvestilu o odpoklicu.

odpoklic električni skiro
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