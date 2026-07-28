Starši, ki so zaradi nege bolnega otroka ali njegovega spremstva na bolniškem dopustu, bodo morali po novem upoštevati natančneje določena pravila, piše Delo. Med drugim med delovnim časom brez dovoljenja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ne bodo smeli odpotovati v tujino. Na ZZZS ob tem opozarjajo, da se je število izgubljenih delovnih dni zaradi nege v zadnjem desetletju več kot podvojilo, še izrazitejša pa je rast odsotnosti zaradi spremstva otrok k zdravniku.

Po novem je v času začasne zadržanosti od dela zaradi nege dovoljeno gibanje v kraju in zunaj kraja prebivališča zaradi zdravstvenih storitev, zagotavljanja osnovnih življenjskih potreb ter drugih aktivnosti po priporočilu osebnega zdravnika ožjega družinskega člana, poroča Delo. Za odhod v tujino med delovnim časom bo potrebna odobritev ZZZS, zunaj delovnega časa pa omejitev gibanja ne bo.

Starši so sicer do odsotnosti zaradi nege ali spremstva upravičeni za otroke od prvega do 15. leta starosti, v izjemnih primerih pa tudi dlje.

Število odsotnosti se je več kot podvojilo

Statistični podatki kažejo, da je bilo pred desetimi leti zaradi nege bolnih ožjih družinskih članov izgubljenih približno pol milijona delovnih dni, lani pa že več kot milijon. Izdatki za nadomestila so se v tem obdobju povečali s približno 30 na 77 milijonov evrov.

Na ZZZS pojasnjujejo, da je eden od razlogov za rast visoka stopnja zaposlenosti. Eden od staršev lahko namreč uveljavlja nego le, če drugi starš ne more poskrbeti za otroka brez lastne odsotnosti z dela. Če je drugi starš brezposeln ali upokojen, zavod pravice do nege praviloma ne prizna.

Svoje prispeva tudi poznejše upokojevanje, saj številni stari starši ostajajo delovno aktivni in ne morejo pomagati pri negi vnukov. Hkrati se starši za otroke odločajo pozneje, zato so tudi stari starši pogosto starejši in manj zmožni skrbeti za otroke. Na ZZZS dodajajo še, da so starši danes precej bolje seznanjeni s svojimi pravicami kot v preteklosti.

Strožji režim tudi pri spremstvu otroka

Še izraziteje narašča število odsotnosti zaradi spremstva otrok k zdravniku. Leta 2020 je bilo zaradi spremstva izgubljenih nekaj več kot sto tisoč delovnih dni, lani pa že več kot 267 tisoč. Stroški so se v tem času potrojili in dosegli 17,7 milijona evrov.

Zaradi hitrega naraščanja odsotnosti so na ZZZS lani podrobneje pregledali način odrejanja spremstev. Ugotovili so, da so nekateri zdravniki staršem odobrili spremstvo za ves delovni dan tudi v primerih, ko je zdravstvena obravnava trajala bistveno krajši čas.

Po novih usmeritvah je starš upravičen do odsotnosti za čas poti do zdravstvene ustanove, čakanja na obravnavo, same obravnave in vrnitve domov oziroma otroka v vrtec ali šolo. Celodnevna odsotnost je tako upravičena le v primerih, ko to narekujejo okoliščine zdravljenja.

ZZZS: Ne moremo reševati vseh organizacijskih težav

Na ZZZS poudarjajo, da zdravstveno zavarovanje ne more reševati organizacijskih težav delodajalcev, vrtcev in šol. Če vrtec na primer noče sprejeti otroka nazaj po določeni uri ali če delodajalec težko organizira nekajurno odsotnost zaposlenega, to po njihovih besedah ne more biti razlog za priznanje celodnevnega spremstva.

Če se pot ali čakanje zaradi nepredvidenih okoliščin podaljšata, lahko starši to posebej pojasnijo z izjavo. Na ZZZS ob tem poudarjajo, da ne želijo dodatno obremenjevati zdravnikov, pričakujejo pa odgovorno ravnanje vseh zavarovancev, saj gre za sredstva, ki jih v zdravstveno blagajno prispevamo vsi.