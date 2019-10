... leta 2017 so nogometaši Maribora doživeli rekorden poraz. V 3. krogu lige prvakov so v Ljudskem vrtu gostili znameniti Liverpool in pokleknili kar z 0:7.

[video: 60507 / ]

… leta 1968 na olimpijskih igrah v Mexico Cityju sta temnopolta atleta Tommie Smith in John Carlos zaradi protesta proti rasni diskriminaciji morala vrniti olimpijski medalji.

Tommie Smith in John Carlos, ki sta na teku na 200 metrov osvojila prvo in tretje mesto, sta poskrbela za incident, ki je zaznamoval takratne olimpijske igre. Na podelitvi medalj sta se odločila, da bosta protestirala proti rasni diskriminaciji temnopoltih ljudi v ZDA.

Američana sta na zmagovalni oder prišla brez čevljev, obuta le v črne nogavice, Smith je imel okoli vratu ovit črn šal, Carlos pa je imel odpet zgornji del trenirke. Vsak je imel na eni roki črno rokavico, v času igranja ameriške himne pa sta s sklonjenimi glavami v znak protesta proti rasni diskriminaciji pesti dvignila v zrak.