… leta 2001 je slovenski kolesar Andrej Hauptman na svetovnem prvenstvu v Lizboni osvojil bronasto odličje na cestni dirki.

Po 254 kilometrih preizkušnje je o zmagovalcu odločal šprint, v katerem je bil najmočnejši Španec Oscar Freire. Drugo mesto je zasedel Italijan Paolo Bettini, Hauptman pa je ciljno črto prečkal pred Nizozemcem Erikom Dekkerjem in Nemcem Erikom Zablom.

Hauptmanov bron je eden največjih uspehov slovenskega kolesarstva in največji dosežek v karieri Domžalčana.

Na naslednjem prvenstvu v Belgijskem Zolderju leta 2002 je svoj uspeh skorajda ponovil, a ostal tik pod stopničkami, pohvali pa se lahko še s petim mestom s cestne dirke na olimpijskih igrah v Atenah leta 2004.

Hauptmanov brona pa ni več edina slovenska medalja na svetovnih prvenstvih za člane, saj je Primož Roglič leta 2017 osvojil srebro v kronometru.

Zgodilo se je še:

Leta 1905 je bil ustanovljen španski nogometni klub Sevilla. Prvi predsednik kluba je bil Jose Luis Gallegos, prvo uradno tekmo pa je odigral leta 1908, ko se je pomeril proti Recreativu Huelvi.

Leta 1955 je zadnjič za madžarsko nogometno reprezentanco nastopil Ferenc Puskas, s 85 goli v 84 nastopih najboljši strelec v njeni zgodovini. Zaigral je na prijateljski tekmi proti Avstriji na Dunaju in pri zmagi z 2:0 prispeval tudi zadetek.

Leta 1968 se je ameriški šprinter Jim Hines na olimpijskih igrah v Mexico Cityju kot prvi človek v zgodovini v teku na 100 metrov spustil pod mejo desetih sekund (9,95).

Leta 1973 je nogometna reprezentanca Romunije v Bukarešti z 9:0 premagala Finsko, kar je najvišja zmaga v njeni zgodovini.

Leta 1973 je škotski dirkač in trikratni svetovni prvak formule ena Jackie Stewart naznanil konec kariere.

Leta 1979 je najslavnejši kanadski hokejist Wayne Gretzky zabil svoj prvi gol v ligi NHL. Že v prvi sezoni igranja med hokejsko smetano je Gretzky za moštvo Edmonton Oilers dosegel 51 golov, v 20 sezonah igranja pa jih je dosegel skupaj 1.016 (894 na tekmah rednega dela in 122 v končnici) in je najboljši strelec v zgodovini najmočnejše hokejske lige na svetu.

Leta 1986 se je Mednarodni olimpijski komite odločil, da zimske in poletne olimpijske igre ne bodo več potekale v istem letu. Zadnje igre v istem letu so bile leta 1992, ko je Barcelona gostila poletne, Albertville v Franciji pa zimske igre. Naslednje zimske so bile že čez dve leti Lillehammerju na Norveškem.

Leta 1990 je Marco van Basten zadnjič zaigral za nogometno reprezentanco Nizozemske. Na tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 1994 proti Poljski v Rotterdamu (2:2) je vpisal 58. nastop (zabil je 24 golov). Upokojil se je, ko je bil star le 27 let, saj je imel težave s poškodbo.

Leta 1998 je slovenska nogometna reprezentanca pod vodstvom Srečka Katanca v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2000 gostila Latvijo in zmagala z 1:0. Odločilni gol je v 86. minuti zabil Sašo Udovič, ko je zadel z glavo, le akcijo pred tem pa so Latvijci prišli sami pred slovenska vrata, a je Marko Simeunovič ubranil strel. Pozneje se je izkazalo, da je bila ta zmaga prelomna, saj so Slovenci začeli nizati pozitivne izide in se na koncu senzacionalno uvrstili na končni turnir.

Leta 2001 je nemški dirkač Michael Schumacher osvojil svoj četrti naslov svetovnega prvaka. V tisti sezoni je zbral devet zmag in bil na koncu v skupnem seštevku za 58 točk boljši od Davida Coultharda.

Leta 2014 so morali prekiniti tekmo kvalifikacij za Euro 2016 med nogometnima reprezentancama Srbije in Albanije, ko je na igrišče v Beogradu priletel dron, na katerem je bila obešena zastava Velike Albanije. Na tribunah, na katerih ni bilo albanskih navijačev, je zavrelo, razjarjeni srbski navijači so vdrli na zelenico, albanski nogometaši so zbežali v slačilnico in se na igrišče niso želeli vrniti.

Leta 2018 je slovenska boksarka Ema Kozin v Münchnu v borbi za naslov WBA in WIBA v supersrednji kategoriji po enotni sodniški odločitvi premagala Mehičanko Irais Hernandez.

Rodili so se:

1873 – pokojni ameriški atlet Ray Ewry

1902 – pokojni madžarski nogometaš Gabor Szabo

1949 – nekdanji kanadski hokejist Dave Shultz

1950 – nekdanja ameriška hitrostna drsalka Sheila Young

1950 – nekdanji avstrijski nogometaš Kurt Jara

1952 – pokojni ruski telovadec Nikolaj Adiranov

1970 – nekdanji švedski nogometaš Pär Zetterberg

1970 – nekdanji portugalski nogometaš Jorge Costa

1975 – nekdanji ameriški kolesar Floyd Landis

1976 – nekdanja slovenska plavalka Nataša Kejžar

1992 – nigerijski nogometaš Ahmed Musa