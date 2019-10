Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 2004 je slovenska nogometna reprezentanca v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2006 pod vodstvom Branka Oblaka dosegla eno od bolj odmevnih zmag v zgodovini.

Slovenski nogometaši so v celjski Areni Petrol pred 9.300 navijači na kolena spravili Italijane. Azzurri so imeli sicer večji del tekme pobudo, a bili izjemno neučinkoviti, za kar so bili tudi kaznovani.

Slovenci so s srčno igro zdržali italijanske napade, v 83. minuti pa razveselili domače navijače. Po prostem strelu Nastje Čeha z leve strani je bil v kazenskem prostoru najvišji zdajšnji kapetan Boštjan Cesar, ki je z glavo premagal Gianluigija Buffona in postavil končnih 1:0.

Sloveniji se na SP 2006 ni uspelo uvrstiti, je pa kot edina premagala svetovne prvake iz tega prvenstva.

Zgodilo se je še:

Leta 1962 je umrl slovenski šahist Milan Vidmar, eden najboljših šahistov na svetu svojega časa.



Leta 1974 je hokejski klub Washington Capitals odigral prvo tekmo lige NHL in v New Yorku pri Rangersih izgubil s 3:6. S tem se je začel kar 37 zaporednih tekem dolg negativni niz Washingtona na gostovanjih.

Leta 1988 je v 64. letu starosti umrl Jackie Milburn. Bil je eden od najpopularnejših igralcev nogometnega kluba Newcastle in stric še bolj slavnega angleškega nogometaša Bobbyja Charltona.

Leta 1999 je slovenska nogometna reprezentanca v Mariboru igrala tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2000 proti Grčiji, ki pa ni več odločala o ničemer. Ekipa Srečka Katanca si je namreč že zagotovila nastop v dodatnih kvalifikacijah, zato je slovenski selektor priložnost ponudil nekaterim igralcem iz slovenske lige. Prvi zveznik ekipe Zlatko Zahović takrat sploh ni igral, gostje pa so zmagali s 3:0.



Leta 2004 je v San Salvadorju na tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2006 proti Salvadorju (2:0) za reprezentanco ZDA zadnjič nastopil Cobi Jones, ki je skupaj zbral kar 164 reprezentančnih tekem in je ameriški rekorder.



Leta 2011 je v prometni nesreči umrl ruski smučarski skakalec Pavel Karelin. Star je bil komaj 21 let.

Rodili so se:

1955 – nekdanji angleški tekač Steve Ovett

1962 – nekdanji argentinski nogometaš Jorge Luis Burruchanga

1967 – nekdanji romunski nogometaš Gheorghe Popescu

1970 – nekdanji ameriški košarkar Kenny Anderson

1974 – nekdanji nogometaš Goran Jolić

1975 – nekdanji avstralski nogometaš hrvaških korenin Mark Viduka

1980 – švedski hokejist Henrik Zetterberg

1981 – nekdanja judoistka, danes pa trenerka Urška Žolnir

1983 – ameriški hokejist Stephen Gionta

1986 – nekdanja francoska plavalka Laure Manaudou

1990 – nogometaš Kevin Kampl