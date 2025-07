Šprinterski asi v lovu na rumeno majico: nevarno bo, nervozno, hitro, vetrovno ...

Danes se v Lillu začenja 112. Dirka po Franciji, v prvi, 185-kilometrski etapi pa bodo imeli priložnost za zmago klasični šprinterji. Kolesarji pričakujejo izjemno nervozen dan. "Nevarno bo že več deset kilometrov pred ciljem, ko se bodo vsi drenjali v ospredju, da bi se izognili morebitnim padcem," opozarja italijanski šprinterski as Jonathan Milan, ki prvič v karieri nastopa na znamenitem Touru. Deloven dan čaka Luko Mezgeca, ki bo pomočnik nizozemskemu adutu ekipe Jayco AlUla za zmago v etapi. Ta prinaša tudi prestižno rumeno majico, to pa je priložnost, ki je šprinterji niso imeli že nekaj let. Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.10, kilometer nič naj bi kolesarji dosegli okoli 13.40, v cilju pa jih pričakujejo med 17.30 in 18. uro.

Uvodna etapa 112. Toura je povsem šprinterska. Kolesarje v slabih 185 kilometrih od Lilla do Lilla sicer čakajo trije kategorizirani klanci – Cote de Notre Dame de Lorette (en kilometer, 7,3-odstotni povprečni naklon), Mont Cassel (1,8 kilometra, 3,8 odstotka) in Monte Noir (1,3 kilometra, 6,1 odstotka) –, a so vsi le četrte kategorije, zadnji pa je dovolj daleč od cilja, tako da ne bi smeli predstavljati težav šprinterskim ekipam.

"Pričakujem, da se bo napetost začela stopnjevati že zelo, zelo zgodaj"

Jonathan Milan lovi prvo zmago na Dirki po Franciji. Foto: Guliverimage Prav te bodo morale danes nadzorovati dogajanje, v prvi vrsti Lidl - Trek in Alpecin - Deceuninck, ki sta sestavljeni prav za lovljenje etapnih zmag na tovrstnih trasah. Šprinterski adut prve je italijanski debitant na Touru Jonathan Milan. "Nevarno bo že več deset kilometrov pred ciljem, ko se bodo vsi drenjali v ospredju, da bi se izognili morebitnim padcem. Upam, da se ti ne bodo zgodili, toda ... No, v vsakem primeru želiš ostati spredaj, da se jim izogneš. Morali bomo paziti, imamo pa dovolj močno ekipo, da bi lahko nadzorovali glavnino, a ne že 80 kilometrov pred ciljem. Pričakujem pa, da se bo napetost začela stopnjevati že zelo, zelo zgodaj. Za nameček bomo na očeh številnih preostalih šprinterskih ekip, stresno bo. Tu je še nevarnost vetra, ešalonov ... Pričakujem težak dan," je povedal v četrtek na novinarski konferenci v Lillu.

Želi rumeno, a zanjo ne bo že prvi dan žrtvoval Toura

Jasper Philipsen je zeleno majico osvojil leta 2023, Biniam Girmay lani. Foto: Reuters Za Alpecin - Deceuninck bo danes zmago lovil Belgijec Jasper Philipsen, ki je leta 2023 na Touru osvojil zeleno majico najboljšega po točkah. Lani mu je do treh etapnih zmag pomagal zvezdniški pomočnik Mathieu van der Poel, strokovnjak za klasike, ki bo orožje moštva na malo zahtevnejših etapah. Philipsen bo danes vsekakor poskušal napasti etapno zmago, saj je nagrada izjemno privlačna. "Želim si obleči rumeno majico, a zanjo ne bom tvegal vsega že prvi dan," je povedal, poleg Milana pa mu bo resno konkurenco predstavlja še en letos odličen šprinterski as, rojak Tim Merlier iz moštva Soudal Quick-Step. "Milan ali Merlier? Oba sta izjemno močna in oba imata lepe možnosti za zmago v prvi etapi in kasneje na vseh ravninskih," opozarja Philipsen.

Kolesarji so spočiti in sveži, etapa bo zato najbrž precej divja, v zaključku pa utegne biti sila nervozna, saj se bodo tudi moštva favoritov za skupno zmago drenjala v ospredju, da bi se izognila zaostankom ob morebitnih padcih. "Trasa, naj bo še tako zahtevna, po mojem mnenju sama po sebi ne pomeni nevarnosti. Za to poskrbimo kolesarji, ko se prerivamo za pozicije. Najboljša poteza za varnost kolesarjev bi bila zmanjšati število moštev, a se je zgodilo ravno nasprotno. Tekmovalcev je letos še več (184, op. p.) in mislim, da je to napaka," je o tej pereči temi povedal Mathieu van der Poel.

Favoriti morajo preživeti

Ekipe favoritov, UAE Team Emirates - XRG Tadeja Pogačarja, Visma | Lease a Bike Jonasa Vingegaarda, Soudal Quick - Step Remca Evenepoela, Red Bull - BORA - hansgrohe Primoža Rogliča, bodo morale biti zbrane skozi ves dan, trasa je namreč izpostavljena vetru, od 140 do 70 kilometrov pred ciljem naj bi se vozili v bočnem vetru z leve, bližje Lillu se bodo obrnili tako, da bo pihalo iz desne. Zaključek v desetem največjem francoskem mestu pa bo tehničen, s številnimi ovinki, nekaj krožišči, zožanji ulic, t. i. cestnim pohištvom, zadnji kilometer in pol pa bo raven.

Luka Mezgec bo danes delal za Dylana Groenewegna. Foto: Guliverimage

Luka Mezgec na delu

Deloven dan čaka ekipo Jayco AlUla Luke Mezgeca. Kranjčan bo pomemben del šprinterskega vlaka za Dylana Groenewegna. Rogličev Red Bull danes stavi na Belgijca Jordija Meeusa, Bahrain - Victorious Mateja Mohoriča pa na Nemca Phila Bauhausa. Vingegaardova Visma ima šprinterskega aduta v Woutu van Aertu, ki pa se je zavezal, da bo letos v prvi vrsti Dančev pomočnik v boju za skupno zmago. Pogačarjevi na dirko sploh niso pripeljali šprinterja, Soudal je bolj ukrojen za Evenepoela, zato bo imel Merlier nekoliko slabšo podporo.

Girmay se ne prišteva med favorite

Zeleno majico najboljšega po točkah z lanske francoske pentlje brani Eritrejec Biniam Girmay (Intermarche - Wanty), ki pa samega sebe ne vidi v boju za zmago že v prvi etapi. "Prva etapa bo bolj po meri pravih, klasičnih šprinterjev, zame bo zanimivejša nedeljska," je povedal Afričan, ki je lani pisal zgodovino Toura.

Poleg že omenjenih bi danes utegnili biti nevarni še Soren Waerenskjold (Uno - X Mobility), Alberto Dainese (Tudor), Tobias Lund Andersen (Picnic PostNL), Emiliem Janniere (TotalEnergies), Bryan Coquard (Cofidis), Jake Stewart in Pascal Ackermann (oba Israel - Premier Tech), Arnaud De Lie (Lotto) in Arnaud Démare (Arkea - B&B Hotels).

V nedeljo je na sporedu veliko bolj razgibana etapa s skoraj dva tisoč višinskimi metri, 209-kilometrska preizkušnja od Lauwin-Planqueja do Boulogne-sur-Mera, v kateri bodo štirje kategorizirani klanci, dva četrte in dva tretje kategorije, zadnja dva zelo blizu cilja, ki bo prav tako rahlo v klanec. Iz boja za zeleno majico bodo tako letos čiste šprinterje izrinili kolesarji, ki so močnejši v vožnji na klance, strokovnjaki za razgibane terene, kot je van der Poel, ali pa celo favoriti za skupno zmago, predvsem Pogačar in Evenepoel.

