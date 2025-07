Lahko na Dirki po Franciji sploh kdo ustavi Tadeja Pogačarja in kako?

Naglo se približuje štart 112. Dirke po Franciji, ki se bo začela v soboto, 5. julija, v Lillu, kolesarski svet pa pričakuje nov dvoboj Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda za prestižno rumeno majico. Njun poligon, najzahtevnejše gorske etape, bo na vrsti sicer šele v drugi polovici dirke. Že prvih deset etap pa bo nadvse nevarnih, nervoznih, za kakšnega od favoritov za skupno zmago celo usodnih, so si domala enotni strokovnjaki, ki te dni svoje napovedi širijo v raznoraznih podkastih. Glavno vprašanje pa je, kako lahko Danec prepreči Pogačarjev pohod do četrte zmage na dirki vseh dirk.

"Že na prvih enajstih etapah je treba začeti zabijati žeblje v Pogačarja in UAE Emirates," meni nekdanji ameriški profesionalec in zmagovalec Vuelte leta 2013 Chris Horner. Pogačar se je na letošnjem Kriteriju po Dofineji že soočil z dvema od štirih glavnih tekmecev za skupno zmago na Touru, Jonasom Vingegaardom in Remcom Evenepoelom, ter ju suvereno premagal. V neposrednih dvobojih Slovencu tudi na Touru nihče ne bo kos, za zlom Pogačarja bo potrebne več zvitosti, taktične preudarnosti in celo sodelovanja, še meni Horner.

"Že pred časom sem dejal, da bosta morala Primož Roglič in Jonas Vingegaard sodelovati, to bi zdaj še razširil in dodal Remca Evenepoela. Torej, da zlomijo Pogačarja, bodo morale ekipe Visma | Lease a Bike, Red Bull - BORA - hansgrohe in Soudal Quick-Step sodelovati," razmišlja. Pogačarja morajo s skupnimi močmi osamiti, in če jim to uspe, še upati, da svetovni prvak ne bo več povsem stoodstoten. "Načetega Pogačarja lahko stoodstotni Vingegaard morda še premaga, tudi za Remca in Primoža velja enako. Proti stoodstotnemu Pogačarju pa nihče nima možnosti. Pogačar tudi ne dela veliko taktičnih napak, jih pa zagotovo športni direktorji njegove ekipe," je našteval Američan.

Rogliča postavil pred Vingegaarda

Chris Horner: Pogačar ne dela veliko taktičnih napak, jih pa zagotovo športni direktorji njegove ekipe. Foto: Guliverimage Pogačar tekmecem zagotovo ne bo puščal veliko možnosti, ob sebi bo imel dovolj močno in izkušeno ekipo, ki bi ga morala obvarovati pred najhujšimi napadi in tudi sodelovanje oziroma zarota proti njemu med konkurenti Vingegaardom, Evenepoelom in Rogličem je bolj fantastika kot resničnost, še ugotavlja Horner. Bolj verjetno je, da bo Pogačarjev UAE sejal strah in trepet, Visma pa ne bo dobila niti etapne zmage. Glavni Hornerjev favorit za zmago na Touru tako ostaja Pogačar, na drugo mesto pa je presenetljivo uvrstil Primoža Rogliča, za katerega meni, da bo boljši od Vingegaarda. "Vsi pravijo, da prevečkrat pade, zato ne more biti številka dve, jaz pa pravim nasprotno. Res je, da ogromno pada, pa ima kljub temu štiri zmage na Vuelti, eno na Giru, pa še kopico zmag na enotedenskih dirkah in tudi nekaj spomenikov. Le kako torej ob vsem tem ne bi bil številka dve!" Pogačar je za Američana izraziti favorit, mora le ostati miren in pameten, da le ne bo dirkal preveč impulzivno in si s tem sam skopal groba.

Prvih deset dni bo peklenskih

George Hincapie: Ekipe bodo morale konstantno napadati UAE in s tem žrtvovati svoje etapne cilje. Foto: Ana Kovač Tudi Johan Buryneel, George Hincapie in Spencer Martin so v podkastu The Move razmišljali o receptih za preprečitev Pogačarjevega pohoda do četrte zmage na Touru. Potrebno bo pametno ekipno delo, se strinjajo. "Ekipe bodo morale konstantno napadati UAE in s tem žrtvovati svoje etapne cilje. Tu ne sme biti nobenega polovičarstva," razmišlja Hincapie. "Da, Visma bo morala igrati s Simonom Yatesom in Matteom Jorgensonom," se strinja Bruyneel. "To sta kolesarja, ki ju morajo pošiljati v bege in upati, da bo morala Pogačarjeva ekipa nato opravljati težko delo v glavnini, a na Touru vedno najdeš zaveznike. Vsi imajo neke načrte, zavezništva se sklepajo iz dneva v dan in težko si je predstavljati, da bi UAE ostal povsem osamljen," še opozarja Belgijec.

Priložnost za Pogačarjeve tekmece pa bo predvsem na zahtevnih in nepredvidljivih ravninskih in hribovitih etapah, v gorah pa ne. "Z močnimi 'motorji' Woutom van Aertom, Edoardom Affinijem in Matteom Jorgensonom bi lahko na teh razgibanih etapah pripravili kakšno presenečenje, sprožili kakšen napad v vetru, izkoristili nepazljivost UAE. Ne potrebujejo veliko, le trenutek zmede, pa zbežijo," si morebiten za Pogačarja uničujoč scenarij predstavlja Hincapie. "Prvih deset dni bo peklenskih, stresnih, vsi se bodo borili za mesta v ospredju. Bojim se, da bi utegnili v prvih desetih dneh izgubiti kakšnega od favoritov za končno zmago," napoveduje Bruyneel.

"Bi se moral Primož predati že zdaj in se posvetiti Vuelti?" se je pošalil Martin, tudi sam nekdanji profesionalni kolesar. "O Primožu nihče ne govori, ampak nanj nikakor ne smemo pozabiti. Morda bo pa tokratna dirka zanj drugačna, srečnejša, saj na Tour prihaja brez pritiska. Če mu uspe prevedriti prvih deset dni, bo še kako nevaren," meni Bruyneel.

Kaj pa kronometer?

Jens Voigt: Ne pričakujem, da bo Pogačar spet zmagal s šestimi minutami prednosti. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Pa kronometer? Na Dofineji je Pogačar pokazal nekaj ranljivosti. "Res se sprašujem, kaj je bilo tisto? Pogačar je res odpeljal zanj skromen kronometer, da ne rečem povprečen. Po njegovih standardih, se razume," se je na Dofinejo spomnil nekdanji nemški as Jens Voigt. "Ampak Tour traja tri tedne, en kronometer bo gorski, pripravljal se je na višini, zagotovo bo močnejši, kot je bil na Dofineji, in menim, da je vseeno prvi favorit. Kronometer ne bo odločilen. Ne pričakujem pa, da bo spet zmagal s šestimi minutami prednosti. Jonas Vingegaard bo tokrat bližje," je še dodal.

Še en nekdanji ameriški profesionalec Brent Brookwalter se je v pogovoru z legendarnim poročevalcem Phillom Liggettom spomnil na Dofinejo. "Že to, da so se tam zbrali trije od štirih kandidatov za zmago na Touru, se pravi Remco Evenepoel, Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard, je bila redko videna poslastica in fantom čestitam za pogum. Nenazadnje so se na ta način razkrili tudi svoje slabosti. Na koncu je Pogačar pokazal izjemno dominantno predstavo, a spomnimo na to, da je nekaj slabosti pokazal v kronometru. V tem ni zmagal, niti ni bil drugi in to prinaša nekaj skrivnostnosti glede njegove priprave. Jonas bo po drugi strani letos veliko močnejši kot lani, načrt Visme pa bo najbrž kar se da močno pritiskati na Pogačarja in ga poskušati razstaviti. Veliko plezanja bo v zadnjem tednu dirke, tudi vzpon na Col de la Loz, na katerem je Pogačar pred dvema letoma zdaj že slavno izjavil 'mrtev sem', ko ga je Vismi uspelo zlomiti," meni Brookwalter.

Veteran Roglič sentimentalni favorit

Phill Liggett si, želi, da bi imel Roglič letos več sreče. Foto: Guliverimage Liggettu se je v spomin zasidrala predvsem prva etapa letošnje Dofineje, v kateri so se Evenepoel, Vingegaard in Pogačar na ravnini odpeljali tekmecem, kot bi hoteli pokazati, da so na svoji ravni in druga konkurenca zanje sploh ne obstaja. "To je bilo neverjetno," je bil osupel Britanec, nato se je spomnil na Rogliča, ki ga v napovedih pred Tourom domala nihče prišteva v najožji krog favoritov. Res je, da Rogliča na spektakularni letošnji Dofineji ni bilo, na Tour se je pripravljal na italijanskem Giru, kjer pa ga je znova doletela "njegova klasična težava", po štirih padcih je bil primoran odstopiti z dirke, ki jo je dobil leta 2023. "Veliko pada, vedno se znajde na napačnem mestu ob napačnem času in resnično si želim, da bi mu bilo letos to privarčevano," pravi Liggett.

"A Rogliča ne gre kar tako odpisati," opozarja Brookwalter: "On je veteran in zame nekakšen sentimentalni favorit. Tudi sam sem dirkal do 37 leta, on se tem letom zdaj že približuje in se še kar bori z najboljšimi. Imam neskončno spoštovanje do njega. Je pa menjal ekipo in tudi učinka tega na starejšega kolesarja ne smemo podcenjevati." A Vingegaardova Visma bo imela na Touru najmočnejšo zasedbo in najjasnejši cilj, se strinjata kolesarska poznavalca. Recept, da ogrozi Pogačarjevo prevlado, je v tem, da svetovnega prvaka poskuša namučiti z učinkovito ekipno taktiko.

Preberite še: