Jan Tratnik se je o dogajanju na letošnjem Giru in po njem razpisal na svojem blogu. "Na Giro smo prišli kot favoriti, s Primožem na čelu. Vse je kazalo odlično, potem pa se je začelo podirati," je zapisal Tratnik, ki je v 6. etapi s ciljem v Milanu grdo padel pri hitrosti 70 kilometrov na uro.

"V tisti etapi sem padel prvi. Cesta je bila kot drsališče. Nisem zaviral ali se dotaknil drugega kolesa. Vse se je zgodilo v manj kot sekundi pri 70 kilometrih na uro. Žal smo že tam izgubili Jaia (Hindleya, op. a.), ki je bil ključni pomočnik za Primoža v gorah. Prav tako sta tam padla Dani (Martinez) in Giovanni (Aleotti). Pri taki hitrosti sem samo hvaležen, da si nisem ničesar zlomil in sem jo odnesel 'le' z odrgninami in bolečino praktično po celem telesu. Padel sem na oba komolca, obe koleni, prsni koš in desni bok."

Vsak dan huje

Prvi znaki padca so se začeli kazati že takoj po etapi s slabim spancem in vse hujšimi bolečinami. "Sicer sem med 7. in 8. etapo še nekako prenašal bolečine, vendar se je ta ob težkih etapah le še povečevala. Ker sem padel na zlomljeno koleno izpred dveh let, se mi je vse skupaj zakompliciralo bolj, kot sem najprej mislil. Med etapami sem čutil, da nimam več eksplozivnosti v nogah, ker me je bolečina ovirala.

V 9. etapi, verjetno najbolj pomembni etapi tega Gira, sem težko sledil skupini na strme vzpone pred makadamskimi odseki. Na vsakem klancu sem izgubljal pozicije. Prav tako je padec pustil nekaj psihičnih posledic. Moram priznati, da sem na makadamu izgubil samozavest za kontrolo kolesa in tam nisem bil v ospredju. Žal je imel ravno tisti dan Primož smolo s padcem in nato še z defektom. Dan za pozabiti," je gledano s časovne razdalje ocenil Tratnik.

Foto: osebni arhiv

Rešili Giro, čeprav so ciljali višje

Po prvem prostem dnevu se je stanje le še slabšalo, sledili so novi padci, bolečine v starejši poškodbi kolena pa so postajale neznosne. "Zadnji teden smo izgubili Primoža, tako da smo morali prilagoditi taktiko. Vstopil je in pokazal, da je kolesar, ki bo v prihodnjih letih lahko resno ciljal na stopničke na Grand Tourih. Prav tako je Nico zmagal etapo in nekako smo zadnji teden 'rešili' Giro, čeprav smo ciljali višje. Ni kaj, to je šport, so vzponi in padci. Pomembno je, da se po vsakem padcu pobereš in poskušaš priti nazaj še boljši."

Po treh urah treninga bolečine

Zdravniški pregledi po koncu Gira so žal pokazali vnetje infrapatelarnega maščobnega tkiva in tekočino na dveh mestih, zato je logično, da so se v ekipi odločili, da Tratnik Dirko po Franciji izpusti. "Žal še danes nisem zmožen narediti več kot tri ure treninga brez bolečin v kolenu. Tour bom moral izpustiti in se posvetiti rehabilitaciji. Poškodba se sanira, ampak vse skupaj poteka zelo počasi. Nekako upam, da bi lahko nastopil na Vuelti oziroma na dirkah od druge polovice avgusta dalje. Sedaj je zagotovo prvi cilj sanirati koleno in nato pripraviti načrte za naprej."

Foto: Guliverimage

Brez ležanja s čivavo na strani

Tratnik priznava, da bo Tour vsekakor težje gledati s kavča, ampak verjame, da bodo fantje v ekipi naredili vse, kar je v njihovih močeh, da pomagajo Primožu do najboljšega rezultata. "Sam pa bom ta čas trdo delal, da pridem čimprej nazaj. To poletje vsekakor ne bo ležanja na plaži s čivavo na strani," je v svojem hudomušnem slogu sklenil Tratnik.

