Moštvo Red Bull - BORA - hansgrohe na čelu s kapetanom Primožem Rogličem, ki bo še enkrat več lovil skupno zmago na dirki vseh dirk, se na Tour odpravlja z močno postavo, ki slovenskega asa lahko podpira na vseh terenih in se bori za končne stopničke. O njihovih možnostih in prednostih se je za portal Cyclingnews razgovoril tudi športni direktor ekipe Rolf Aldag, ki jasno verjame, da so pripravljeni za to, da se končno v Pariz pripeljejo z rumeno majico v svojih vrstah.

"Seveda verjamemo vanj in seveda mislimo, da je realno, da se znova pobere, ker je tako: ko gre kaj narobe, se vrne še močnejši – to je njegova narava. To je njegovo običajno vedenje in upamo, da se bo to zgodilo na Touru," je za omenjeni povedal Aldag. "A ni to le upanje. Gledamo tudi podatke, številke – pripravljen bo. Zato resnično ne vidimo razloga, da ne bi bili optimistični glede Dirke po Franciji z njim."

Nato je nadaljeval: "Moramo igrati pametno, in tako kot vsi ostali, moramo preprečiti padce pri vseh naših kolesarjih. Kako to dosežemo? Ostati moramo skupaj kot ekipa. Delovati kot ekipa. Biti pripravljeni, poznati traso, in tudi potem se lahko še vedno kaj zgodi – a verjamem, da bolj pripravljeni, kot smo letos, preprosto ne moremo biti."

Če bi se Rogliču karkoli zalomilo, imajo v nemškem moštvu močno alternativo tudi v Florianu Lipowitzu, neumorni Aleksandr Vlasov pa bo zagotovo tisti, ki bo gonilna sila moštva v zahtevnih etapah. Preostali se bodo verjetno bolj kot ne poleg pomoči obema glavnima pretendentoma za odlično skupno uvrstitev osredotočali tudi na to, da bodo v ravninskih etapah Jordiju Meeusu omogočili boj za čim boljše uvrstitve v sprintih.

Jasno je, da je prvi favorit Pogačar

Jasno pa je, koga bo za končno zmago treba ugnati. Na vrhu te liste je nihče drugo kot Tadej Pogačar, a v treh tednih se lahko zgodi marsikaj. "Ne upamo si, da bi se mu kaj slabega zgodilo, ampak spomnimo se, kako je Tadeju popolnoma zmanjkalo energije, in se spomnimo na tisti prizor, ko smo ga slišali po radijski zvezi popolnoma izčrpanega, ko izgubljal je minuto za minuto. Moramo biti realni in se zavedati, da imamo opravka z ljudmi, ne z roboti. Če bi samo rekli, da so Primož, Tadej, Jonas Vingegaard in Remco Evenpoel stroji, potem bi bilo vse precej predvidljivo in bi že poznali izid … Ampak niso – zato delo z ljudmi vedno pušča prostor za napake in tudi za izjemne predstave," je še dodal Aldag.

Primož Roglič bo ponovno napadal zmago na Touru, ki mu še manjka. Foto: Ana Kovač

Po novem razočaranju, ki ga je prinesel letošnji Giro, so priprave na Tour v Rogličev tabor nato prinesle marsikaj pozitivnega. "Čas na višinskih pripravah mu res ustreza in mislim, da sta fokus in forma prisotna. Seveda pa moraš najprej premagati vsako razočaranje v karieri, da lahko greš naprej v življenju – in pri tem je on zelo dober. Mislim, da smo vsi zelo prepričani, da je Primož v pravi formi za Tour, tako psihično kot fizično. Ni več 22-letnik, ki živi kot rock zvezdnik; je družinski človek. In mislim, da je tudi to pomembno – da ne razbiješ ali zmotiš celotnega sistema ter ga postaviš v situacijo, ko bi moral razmišljati: ‘Kaj pa zdaj? Naj grem z ekipo ali preživim čas z družino?’," je sklenil Aldag, ki priznava, da vloga prvega favorita pripada Pogačarju, hkrati pa poudaril, da ima tudi Roglič v zaključkih etap lahko še dovolj dinamita v nogah, tako kot ga imata njegov reprezentančni kolega in Vingegaard.

Prepričan je seveda, da si v karavani tako ne bi upali privoščiti Rogličevega pobega na začetku etape in tega, da denimo pridobi pet minut. Hkrati pa se v moštvu zavedajo, da sta trenutno zgolj dve taki ekipi, ki sta sposobni narekovati tempo že na predzadnjem težjem klancu. In prepričani so, da bosta te dve moštvi, ki ju sicer ni izrecno imenoval, te naloge na zahtevnih gorskih etapah tudi opravljali.