Matej Mohorič še sedmič na francoski pentlji

Medtem ko so člane ekipe razkrili pri moštvih, v katerih najbolj odkrito pogledujejo proti skupni zmagi na Touru, so se za ta korak v petek odločili tudi pri moštvu Bahrain Victorious. Pričakovano bo v karavani, ki se bo čez teden dni v Lillu podala na 3338,9 kilometra in 21 etap dolgo pot proti Parizu, tudi Matej Mohorič.