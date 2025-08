Kolesarstvo je eden redkih globalnih športov, ki gledalcem ne računa vstopnine za ogled dirk. Te potekajo po javnih cestah, zato je dostop za navijače brezplačen in enostaven, še posebej na kakšnih odločilnih vzponih največjih dirk pa je zato velika gneča, razposajeni navijači povzročajo tudi nevarne situacije za tekmovalce in prirediteljem kaj drugega, kot da navijače prek javnih občil in socialnih omrežij pozivajo k primernemu, športnemu obnašanju, niti ne preostane. Po navadi so v na ključnih delih sicer tudi varnostniki in policisti, a so tudi ti proti večtisočglavi množici večinoma nemočni.

A šef nizozemske profesionalne ekipe Visma | Lease a Bike meni, da bi z zaračunavanjem dostopa do teh vzponov omilili nevarnosti. Sploh pri spustih kolesarjev z ikoničnih prelazov. Na vrhu teh praviloma ni dovolj prostora za moštvene avtobuse, zato se morajo tekmovalci iz cilja še pripeljati do teh potujočih klubskih baz, pogosto so popolnoma izmučeni, prevečkrat morajo do avtobusov opraviti nekajkilometrsko pot. In to v gneči, tedaj že sproščenih in odhajajočih gledalcev.

Tudi Pluggejev varovanec Jonas Vingegaard se je na letošnjem Touru znašel v težavah:

"Za kolesarje razmere postajajo vse bolj nevarne," je Richard Plugge potarnal v oddaji Vive le Vélo. "Spuščati se morajo med gledalci, ki so tudi sami na kolesih ali pa v avtomobilih, poleg tega pa takšnih razmer niso vajeni," je še orisal nevarne razmere po najbolj spektakularnih etapah. Na letošnjem Touru, so morali kolesarji na spustu s prelaza Col de la Loze s piščalkami opozarjati gledalce na svojo prisotnost, je še dejal. Tu so potem še včasih slabo obveščeni in zmedeni policisti in varnostniki, ki ustavljajo tudi največje zvezdnike, ki jih zaradi oblačil po etapi ne prepoznajo več.

In rešitev?

V številnih kolesarskih ekipah so prireditelje največje dirke na svetu tudi letos pozivali, naj glede teh težav naredijo več, a možnosti so omejene. Svoboda gledalcev, da se prosto gibljejo ob trasi dirk, je tudi nekaj, kar temu športu daje poseben čar, se pa seveda zgodi, da neprimerno obnašanje navijačev povzroči tudi kakšno težavo. Plugge meni, da ima rešitev: "Potruditi bi se morali, da bi ljudje in turisti ostali na vzponu čim dlje. Lahko pa bi za dostop do vzpona tudi zaračunali štiri ali pet evrov. Tako bi bilo gledalcev veliko manj. Že sama zahteva po majhni vstopnini bi večino ljudi odvrnila od prihoda. Po drugi strani pa sem resnično cenil vzdušje na vzponih. Bilo je pravo ljudsko rajanje, vendar je treba spust ekip v dolino bolje organizirati."

