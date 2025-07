Nizozemska kolesarska ekipa Visma | Lease a Bike se je zadnje tri tedne trudila streti velikega tekmeca iz UAE Emirates - XRG Tadeja Pogačarja, a ji to kljub številnim napadom ni uspelo. Pohvali se lahko z dejstvom, da je bila najboljša ekipa letošnjega Toura, a v Parizu ni dosegla, po kar je prišla, rumene majice. Ta je še četrtič pripadla Pogačarju, Vingegaard pa se je moral zadovoljiti z drugim mestom. Za 26-letnim Slovencem je na koncu zaostal skoraj štiri minute in pol.

Pri nizozemskem moštvu so dan po koncu dirke zapisali nekaj hvalospevov, tako na račun svojih kolesarjev kot številke ene Pogačarja.

"Jonas, Tour lahko zapustiš z dvignjeno glavo"

"Predstavljaj si: vsako dirko Tour de France, ki jo začneš, končaš na stopničkah. Pet let zapored. Naj se to vtisne v spomin. Na to si lahko neverjetno ponosen, Jonas Vingegaard. To ni nekaj, kar lahko uspe vsakomur. Pravzaprav si tega ne more privoščiti več kot osem milijard ljudi na svetu. Si izjemna oseba. Nekdo, ki se je v preteklih tednih znova boril, da bi iz sebe izvlekel absolutni maksimum. Ni bilo vedno lahko, a si to nadoknadili z neutrudnim trdim delom in s tem, da si pokazal, kako odličen kolesar si. Vodja, na kolesu in ob njem. V teh tednih smo te podpirali z neizmerno hvaležnostjo. Ponovno je bila to pustolovščina, ki jo bomo cenili še dolgo. Nadaljujmo pisanje posebne zgodbe in še naprej delajmo tisto, kar znamo najbolje: ustvarjajmo športno zgodovino. Ta Tour lahko zapustiš z dvignjeno glavo, gremo naprej," so pohvalili Danca.

"Tadej in Jonas, tekmeca že tako neverjetno močne kolesarske generacije. Prvaka naših kolesarskih src. Na še veliko takšnih epskih bitk v prihodnosti, fantje!" Foto: Reuters

"Čestitke, zasluženi zmagovalec."

V nadaljevanju so priznali, da je zmagal najboljši, in se poklonili rivalstvu Slovenca in Danca, zaradi katerega je kolesarstvo za mnoge še zanimivejše: "Čestitamo, Tadej Pogačar. Kakšen boj smo bili v preteklih tednih. Zasluženi zmagovalec dirke Tour de France 2025. Pomagate nam živeti v skladu z eno od naših temeljnih vrednot: iz sebe izvabiti najboljše. To je tisto, kar dela šport tako lep. Rivalstvo med dvema velikima prvakoma, ki ljudi drži v negotovosti in zaradi katerega vzljubijo šport. Tako kot sta Ali in Frazier stala v ringu, kot sta se Federer in Nadal spopadla na teniškem igrišču, kot sta se Messi in Ronaldo gnala na zelenicah. Ne sovražnika, ampak tekmeca, ki drug drugega izboljšujeta. Dva prvaka, ki drug drugega potiskata do meja."

Ob koncu so dodali, da že veselijo naslednjih bojev Vingegaarda in Pogačarja. "Tadej in Jonas, tekmeca že tako neverjetno močne kolesarske generacije. Prvaka naših kolesarskih src. Na še veliko takšnih epskih bitk v prihodnosti, fantje!"

Če bo Danec čez manj kot mesec dni nastopil tudi na Dirki po Španiji, pa naj bi Pogačar Vuelto izpustil.