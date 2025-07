Urška Žigart iskreno: Ljudje mislijo, da imam zaradi Tadeja posebne privilegije

Najbolj znani kolesarski par na svetu, Tadej Pogačar in Urška Žigart, svojo ljubezen gradi med dirkami, treningi in natrpanimi urniki. Tadejeve četrte zmage na slovitem Touru sta se skupaj veselila v Parizu, a še pred tem je Urška, članica ekipe AG Insurance - Soudal, v pogovoru za belgijski De Telegraaf razkrila, kako težko je usklajevati zasebno življenje in kariero, zakaj ne želi izkoriščati imena svojega partnerja, zakaj je imela letos na Touru s policijo nekaj nevšečnosti, kaj si želi v svoji karieri občutiti ... In kaj pravi o poroki?

"Ni vedno lahko, da se vidiva, saj imava oba polna urnika. Zlasti začetek letošnjega leta je bil zelo naporen. Po svoje je bilo celo srečno naključje, da sem tik pred Vuelto zbolela, saj sva lahko nato deset dni preživela skupaj. Ne bom zanikala, da je včasih težko, a vsak par mora sprejemati kompromise, da se sploh vidi. To velja tudi za naju. Ko bova čez nekaj let zaključila karieri, bova lahko nadoknadila ves izgubljeni čas," je Urška Žigart iskreno povedala v pogovoru za De Telegraaf.

Na Mont Ventoux je morala peš, ker ji policisti niso verjeli, da je profesionalna kolesarka

Najbolj znani kolesarski par živi skupaj v Monaku, je pa v zadnjih letih Tadej Pogačar veliko časa odsoten, saj veliko tekmuje, večji del časa pa preživi tudi na pripravah, zato, kot je že Urška poudarila, ni toliko skupnih trenutkov, kot bi si želela. A jih zato toliko bolj cenita. Tudi Urškina sezona postaja iz leta v leto zahtevnejša.

Nerazdružljiva Urška in Tadej Foto: Guliverimage

Letos je bila na ženski različici Gira d'Italia deveta, na Dirki po Švici peta. Na Tour je prišla v 16. etapi, a je imela kar nekaj težav, da se je povzpela na znameniti Mont Ventoux, kjer je njen zaročenec spet odščipnil dve sekundi večnemu rivalu Jonasu Vingegaardu.

"Veliko ljudi misli, da imam kakšne posebne privilegije, a to ne drži. Francozi ne vedo, kdo sem, in precej so me kritizirali, ko sem kolesarila proti vrhu. Nisem želela igrati vloge 'dekleta od Tadeja'. Dejala sem jim, da sem tudi sama profesionalna kolesarka, a mi niso verjeli. Kako sem se povzpela do vrha, je zgodba za mojo knjigo," se je nasmejala in dodala, da jo je maser ekipe UAE Emirates spregledal, zaradi česar se ni mogla povzpeti na goro s kolesom, temveč je morala hoditi peš med množico, dokler ni našla ekipnega osebja, ki jo je nato odpeljal na vrh.

Kdaj bo poroka?

Nato se je razgovorila o svoji kolesarski poti in o tem, kako ji pri tej Tadej veliko pomaga, hkrati pa tudi sama njemu: "Ko sem bila stara 17 let, sem začela s tem športom. Dve leti pozneje sem spoznala Tadeja. Kako mi je pomagal? Verjame vame, deli svoje izkušnje in mi govori, naj zaupam vase. Če se mi kaj ne izide, mi prvi reče: 'Življenje ni vedno po tvoje, a nikoli ne veš, kaj prinese jutri.'"

Foto: Guliverimage

Čeprav sta zaročena že nekaj let, se še nista poročila. Ali je datum že začrtan? "Ne, in če bi imela datum, vam ga vseeno ne bi povedala," se je zasmejala v pogovoru in dodala: "Težko je karkoli načrtovati ob najinih urnikih. Če se bo vse umirilo in bova našla čas, bo to čudovit dan. A midva se že zdaj počutiva, kot da sva poročena."

Tudi sama si želi v prihodnje kdaj zablesteti na Touru kot njen Tadej, ki je v nedeljo kot najmlajši kolesar četrtič v karieri osvojil dirko vseh dirk.

"Zdaj ko imamo tudi žensko različico Toura, si dekleta prav tako želimo sanjati, da bi vozila to dirko, nosila rumeno majico, morda celo zmagala etapo. Če se ponudi priložnost, bi si jo želela obleči vsaj za en dan. Vem, kaj to pomeni, saj to spremljam pri Tadeju. Če bi se vse poklopilo, bi bilo zame sanjsko zmagati Tour, tako kot je to uspelo njemu. A to so zelo težko izvedljive sanje. Morda bom dober rezultat ujela prihodnje leto, Tour de Femmes se takrat začne z zahtevnimi gorskimi etapami in to je moj teren."