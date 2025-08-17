Poznate razliko med naravnimi in laboratorijskimi diamanti?

V svetu nakita se neprestano pojavljajo novi trendi, a diamant še vedno ostaja brezčasen simbol ljubezni in prestiža. Danes ga lahko kupimo kot naraven dragulj, ki ga je oblikovala narava v milijonih letih, ali pa kot laboratorijski kamen, ustvarjen v nadzorovanih pogojih. Kaj je boljše, kako ju ločiti, kakšna je vrednost in kaj so ključne razlike med naravnim in laboratorijskim diamantom?

Trend zaročnega prstana z masivnim kamnom

Na družbenih omrežjih pogosto vidimo fotografije prstanov z večkaratnimi diamanti, kar vzbudi vprašanje, kako si lahko toliko ljudi privošči tako velike kamne. Pogosto gre za laboratorijske diamante, ki so lahko tudi od 50 do 80 odstotkov cenejši od naravnih. Takšna cenovna dostopnost je omogočila trend prstanov z izrazito velikim osrednjim kamnom, ki ga spremljajo minimalistične ali klasične obrobe.

Kako poteka izbira prestižnega naravnega diamanta?

Kot so nam pojasnili strokovnjaki iz Zlatarne Celje, je diamant še vedno najpogostejša izbira pri nakupu zaročnega prstana, čeprav opažajo tudi porast zanimanja za poldrage kamne. Na ceno diamantnega prstana najbolj vpliva velikost kamna, sledita pa čistina in barva. Vse naravne diamante izbirajo individualno, pri preverjenih dobaviteljih z ustreznimi certifikati, ki zagotavljajo pravilen izvor in kakovost.

Foto: Shutterstock

Primerjava cen

Razlike v ceni med naravnimi in laboratorijskimi diamanti postanejo še očitnejše pri večjih karatih. Laboratorijski diamant velikosti enega karata enake barve in čistosti je lahko od 50 do 70 odstotkov cenejši od naravnega, pri dveh karatih pa razlika pogosto preseže 75 odstotkov. Medtem ko lahko na primer naraven diamant te velikosti in kakovosti stane več deset tisoč evrov, laboratorijski ekvivalent doseže le nekaj tisoč evrov. Toda pri naravnih diamantih cena odraža njihovo redkost in dolgoročno sposobnost ohranjanja vrednosti, kar laboratorijskim pogosto manjka.

Ohranjanje vrednosti

Naravni diamanti veljajo za stabilno in prestižno naložbo, saj so zaloge omejene in povpraševanje visoko. Laboratorijski kamni so v zadnjih petih letih izgubili približno 75 odstotkov svoje začetne vrednosti, medtem ko naravni ohranjajo bistveno višjo ceno in prestiž, so nam zaupali.

Foto: Shutterstock

Simbolni pomen diamantov

Kot poudarjajo, je vse odvisno od prioritet kupca, a najbolj pristno in edinstveno je nositi naravni kamen, ki je nastajal več milijonov let globoko v zemeljskem plašču in bo tudi čez desetletja ohranil svojo lepoto, vrednost in zgodbo. To je razlog, da naravni diamanti že dolgo veljajo za simbol trajne ljubezni in prestiža.

Kako ločiti naravni diamant od laboratorijskega diamanta?

Razlika je za človeško oko praktično nevidna. Ugotavlja se s pomočjo posebnih instrumentov in povečevalne lupe. Vsi večji naravni diamanti imajo certifikat, med katerimi je najprepoznavnejši svetovni certifikat GIA, ki potrjuje izvor in lastnosti kamna.

Ali bodo laboratorijski diamanti vplivali na trg naravnih?

Po besedah strokovnjakov se je začetna evforija ob prihodu laboratorijskih diamantov že nekako umirila. Menijo, da bodo ti v prihodnosti predstavljali le manjši delež trga, saj naravni diamanti ohranjajo neprecenljivo simbolno in čustveno vrednost ter stabilno povpraševanje.

Foto: Shutterstock

Okoljski in etični vidik

Laboratorijski diamanti imajo manjši neposredni vpliv na okolje in so popolnoma sledljivi. Vendar se tudi pri naravnih vse pogosteje uporablja odgovorno rudarjenje, ki zagotavlja etične delovne pogoje, kar jim daje dodatno vrednost.

Kaj izbrati?

Če iščete trajno naložbo, občutek prestiža in dragulj, ki bo vedno ohranil svoj poseben status, je naravni diamant izbira, ki presega čas. Če pa je prioriteta večji kamen po nižji ceni in popolnoma sledljiv izvor, je laboratorijski diamant dostopna in estetsko privlačna alternativa. V obeh primerih diamant ostaja simbol ljubezni, predanosti in lepote.

Foto: Shutterstock

