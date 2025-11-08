Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Sobota,
8. 11. 2025,
14.51

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
padec Severina

Sobota, 8. 11. 2025, 14.51

26 minut

Severina na odru: padla, se nasmejala in zapela naprej #video

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Severina | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Hrvaška glasbena zvezdnica Severina je v svoji več kot tridesetletni karieri že neštetokrat dokazala, da jo na odru ne preseneti prav nič. Tako je bilo tudi na prvem od dveh razprodanih koncertov v Zagrebu, kjer je občinstvo navdušila z energičnim nastopom in nizom svojih največjih uspešnic.

Med izvajanjem pesmi Tvoja prva djevojka se je pevka ob živahnem plesu spotaknila in padla, a je trenutek hitro obrnila sebi v prid. Namesto zadrege je 53-letnica dogodek pospremila s smehom, se pobrala in brez oklevanja nadaljevala nastop. Občinstvo jo je za profesionalnost in sproščen odziv nagradilo z bučnim aplavzom.

Zagrebški koncert je del njene turneje Ja samo pjevam, na kateri se Severina tokrat bolj posveča glasbi kot razkošnim odrskim postavitvam. Na oder je z njo stopilo približno 30 glasbenikov, ki so skupaj ustvarili skoraj triurno glasbeno doživetje.

Zdravko Čolić, Severina
Trendi Toliko stane ekskluzivni novoletni paket s koncertoma Severine in Zdravka Čolića
Severina
Trendi Severina na odru ni mogla zadržati solz: Po 12 letih sin živi z mano
Severina
Trendi Severina pozvala obiskovalce koncerta: Ne približujte se mi
Severina
Trendi Severina očarala Frankfurt s provokativnim stajlingom

padec Severina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.