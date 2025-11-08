Sobota, 8. 11. 2025, 14.51
Severina na odru: padla, se nasmejala in zapela naprej #video
Hrvaška glasbena zvezdnica Severina je v svoji več kot tridesetletni karieri že neštetokrat dokazala, da jo na odru ne preseneti prav nič. Tako je bilo tudi na prvem od dveh razprodanih koncertov v Zagrebu, kjer je občinstvo navdušila z energičnim nastopom in nizom svojih največjih uspešnic.
Med izvajanjem pesmi Tvoja prva djevojka se je pevka ob živahnem plesu spotaknila in padla, a je trenutek hitro obrnila sebi v prid. Namesto zadrege je 53-letnica dogodek pospremila s smehom, se pobrala in brez oklevanja nadaljevala nastop. Občinstvo jo je za profesionalnost in sproščen odziv nagradilo z bučnim aplavzom.
Zagrebški koncert je del njene turneje Ja samo pjevam, na kateri se Severina tokrat bolj posveča glasbi kot razkošnim odrskim postavitvam. Na oder je z njo stopilo približno 30 glasbenikov, ki so skupaj ustvarili skoraj triurno glasbeno doživetje.