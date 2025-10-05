Hrvaška pevka Severina je po mesecu dni premora znova stopila na oder in dokazala, zakaj že desetletja suvereno vlada regionalni glasbeni sceni. Na nastopu v nemški dvorani Stadthalle Offenbach v Frankfurtu je s svojim nastopom navdušila.

Na Instagramu je s svojimi oboževalci delila serijo fotografij s koncerta, ki razkrivajo njeno drznost v modnem stajlingu. Severina je namreč nastopila v obleki v barvi kože, okrašeni z iskricami črnih zvezd, strateško postavljenih tako, da so prekrile le najintimnejše dele.

Hrabra kreacija, ki jo je oblikoval njen dolgoletni sodelavec in priznani oblikovalec Juraj Zigman, je poudarila njeno brezhibno postavo in dolge noge, celoten videz pa sta zaokrožila eleganten črn choker oziroma ogrlica in sandali z visoko peto.