Siddharta ob 30. obletnici v Stožicah navdušila oboževalce #foto

Skupina Siddharta je v soboto v ljubljanskih Stožicah koncertno proslavila 30 let delovanja. Za prvih 30 let, kot so se pošalili člani, sicer ni postregla s prav toliko skladbami, a vseeno z dovoljšnjim številom, da je občinstvo ostalo na nogah vse tri ure nastopa.

Koncert je uvedel video s kolažem fotografij, ki so predstavile člane zasedbe od otroštva in njihovo celotno diskografijo, od debitantskega albuma Id iz leta 1999 do zadnjega albuma X, ki je izšel lani.

Koncert so začeli s skladbo Ring s tretjega albuma, a dejansko se je njihova pot, kot je dejal Tomi Meglič, začela z drugo skladbo po vrsti Pot v X, njihovo uspešnico s prvenca. Tomi je zbranim obljubil večer, ki si ga bodo vsi zapomnili.

Zaigrali vse svoje bolj in manj znane skladbe

Od tistega trenutka so se v spremstvu svetlobnih učinkov in pirotehnike zvrstile njihove bolj in manj znane skladbe, kot so Klinik, B mashina, Mir, Samo edini in Jaz. K vzdušju v razprodani dvorani so svoje dodali obiskovalci s svetlečimi zapestnicami, ki jih je priskrbel pokrovitelj koncerta.

Z videoposvetili so koncert pospremili tudi najbolj znani slovenski športniki in vsi po vrsti poudarjali pomen skupine, ki jim je dajala zagon tudi na treningih. Hkrati so spomnili na njihov zdaj že legendarni koncert s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija na bežigrajskem stadionu leta 2003.

Oboževalci navdušeni, največ jih je pogrešalo skladbo Orion Lady

Platina in Ledena sta bili zadnji skladbi, za tem pa se je Siddharta še dvakrat vrnila na oder in nazadnje zaigrala Piknik. Super, v redu, odlično, čudovito, so po koncertu ocenjevali poslušalci, so pa pogrešali še katero od uspešnic, kot sta Napoj in Orion Lady.

Po koncertu se je na družbenih omrežjih javila skupina, ki je zapisala: "Prvih 30 … na 30 novih! Lepše ne gre! Hvala vsem! Ni besed, ki bi lahko opisale našo hvaležnost."

