Tekmovanje za pesem Evrovizije, ki bo maja prihodnje leto na Dunaju, bo zaznamoval simbol zlatega dunajskega srca. Sodelovalo bo 35 držav, pet pa jih je napovedalo, da bo tekmovanje bojkotiralo zaradi udeležbe Izraela. Generalni direktor ORF Roland Weissmann je na današnji predstavitvi napovedal, da si bo morda katera od teh držav še premislila.

"35 je odlična številka – in morda si bo še kdo premislil," je Weissmann po ponedeljkovi objavi seznama udeležencev 70. tekmovanja za pesem Evrovizije pred mediji izrazil optimizem v zvezi s Španijo, Irsko, Nizozemsko, Slovenijo in Islandijo, ki so napovedale bojkot.

"Svet je že dovolj krut – naj tukaj praznujemo mirno"

Po njegovih besedah je pomembno postaviti stvari v ustrezno perspektivo in se izogniti pretiranemu dramatiziranju: "Če se malo prizemljimo. Umetnike pošiljajo javne radiotelevizijske postaje, ne države ali vlade," je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA povedal Weissmann in dodal: "Svet je že dovolj krut – naj tukaj praznujemo mirno." To pa vključuje tudi poslušanje drugih mnenj in stališč ter "sprejemanje dejstva, da nekdo vrne zmagovalno trofejo. To je v redu".

Osrednja tema bo zlato dunajsko srce

Na odru v dunajski Stadthalle, za katerega bo ponovno poskrbel evrovizijski veteran Florian Wieder, bo vse sijalo v zlatu. "Ne bo le enega odra, ampak želimo, da se šov odvija po celotni dvorani," je povedal Wieder. Pri zasnovi odra, ki naj bi se raztezal po celotni dvorani, so se slogovno zgledovali po cvetličnih ornamentih in zlatem blesku kupole poslopja Secesije. Umetniški direktor ORF Michael Hajek pa je povedal, da so za osrednjo temo izbrali zlato dunajsko srce.

Poleg tega bo na odru element, ki bo spominjal na violinski ključ, saj je bila poleg poslopja Secesije navdih tudi Dunajska opera, je poudaril Wieder. Pomembno vlogo bo imela tudi glasbena oprema, za katero skrbita Dorothee Freiberger in Martin Gellner. Kot je povedala Dorothee Freiberger, so za osnovni motiv vzeli Mozartovo opero Čarobna piščal. "Poskušali smo vzpostaviti most med modernostjo in dunajskim glasbenim utripom."

Oder bo dovršen in vsestranski

Po besedah programske direktorice ORF Stefanie Groiss-Horowitz bo oder izjemno dovršen in vsestranski. Ali bo okoli razkošne LED-skulpture potekalo izključno praznovanje ali morda tudi protesti, pa bo pokazal čas. Kot javna radiotelevizija so vsekakor zavezani objektivnemu novinarstvu in ne želijo ničesar skrivati. Vendar morajo, kot je poudarila, ohraniti sorazmernost. "Če se bodo zgodili veliki protesti, tega ne bomo prikrivali. Če pa bodo protestirale manjše skupine, ni treba pokazati vsakega protestnika," je povedala in zatrdila, da vsekakor ne bo umetno dodanega aplavza.

Tudi izvršni producent Michael Krön je poudaril: "Kar mene zadeva, ne bomo nič olepševali, saj je naša naloga pokazati, kaj se dogaja." Po besedah Weissmanna pa naj bi k temu prispevali ne le javni mediji, temveč tudi drugi pomembni mediji v državi, še poroča APA.

