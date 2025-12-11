Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Zmagovalec Evrovizije Nemo v znak protesta zaradi udeležbe Izraela vrača zmagovalno trofejo

Nemo, Švicar | Švicarski zmagovalec tekmovanja za pesem Evrovizije leta 2024 Nemo je v znak protesta zaradi udeležbe Izraela na Evroviziji prihodnje leto vrnil zmagovalno trofejo. | Foto Guliverimage

Švicarski zmagovalec tekmovanja za pesem Evrovizije leta 2024 Nemo je v znak protesta zaradi udeležbe Izraela na Evroviziji prihodnje leto vrnil zmagovalno trofejo.

Foto: Guliverimage

Švicarski zmagovalec tekmovanja za pesem Evrovizije leta 2024 Nemo je v znak protesta zaradi udeležbe Izraela na evrovizijskem tekmovanju prihodnje leto na Dunaju vrnil zmagovalno trofejo, piše avstrijska tiskovna agencija APA.

Odločitev je Nemo sporočil na svojem Instagram profilu. "Čeprav sem izjemno hvaležen skupnosti, povezani s tekmovanjem, in tudi za vse, kar mi je ta izkušnja dala kot človeku in umetniku, menim, da ta trofeja nima več mesta na moji polici," je zapisal.

Nemo se ne strinja z udeležbo Izraela

Organizatorji pravijo, da Evrovizija v ospredje postavlja enotnost, vključenost in dostojanstvo za vse, je zapisal Nemo in dodal: "Vendar pa udeležba Izraela (...) kaže na jasen konflikt med temi ideali in odločitvijo EBU."

Šestindvajsetletni nebinarni glasbenik je s pesmijo The Code zmagal v švedskem Malmöju. | Foto: Guliverimage Šestindvajsetletni nebinarni glasbenik je s pesmijo The Code zmagal v švedskem Malmöju. Foto: Guliverimage

Šestindvajsetletni nebinarni glasbenik, ki je s pesmijo The Code zmagal v švedskem Malmöju, je svojo odločitev sporočil le dan po napovedi Islandije, da bo kot peta država bojkotirala glasbeno tekmovanje maja prihodnje leto v dunajski Stadthalle.

Svoj bojkot glasbenega tekmovanja za zdaj napovedalo pet držav

Članice Evropske radiodifuzne zveze (EBU) so v začetku decembra sklenile, da bo Izrael prihodnje leto lahko sodeloval na evrovizijskem tekmovanju na Dunaju. Slovenija, Španija, Nizozemska in Irska so sporočile, da bodo zato bojkotirale tekmovanje.

