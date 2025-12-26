Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Petek,
26. 12. 2025,
12.51

Osveženo pred

41 minut

Gaza Bližnji vzhod napad Libanon Izrael

Petek, 26. 12. 2025, 12.51

41 minut

Izrael z novimi napadi na Libanon

Avtorji:
R. K., STA

Libanon | Kljub premirju iz novembra lani, ki naj bi končalo več kot leto dni trajajoče sovražnosti med Izraelom in Hezbolahom, Izrael nadaljuje napade na cilje v sosednji državi. | Foto Reuters

Kljub premirju iz novembra lani, ki naj bi končalo več kot leto dni trajajoče sovražnosti med Izraelom in Hezbolahom, Izrael nadaljuje napade na cilje v sosednji državi.

Foto: Reuters

Izraelska vojska je danes izvedla več novih napadov na Libanon, v katerih so bili tarča cilji šiitskega gibanja Hezbolah, med drugim skladišča orožja in vadbeni kompleks. Izrael je serijo zračnih napadov po poročanju libanonske tiskovne agencije NNA izvedel na gorskih območjih na jugu in vzhodu države.

"Napadena so bila številna skladišča orožja in teroristična infrastruktura, ki jih je Hezbolah uporabljal za izvajanje terorističnih napadov proti Izraelu," je v današnji izjavi zapisala izraelska vojska.

Napadi Izraela sledijo četrtkovim napadom v bližini meje s Sirijo in na jugu Libanona, v katerih so umrli trije ljudje. Ob tem je izraelska vojska sporočila, da je bila ena od žrtev pripadnik elitne enote iranske revolucionarne garde.

V izraelskih napadih umrlo že več kot 300 ljudi

Kljub premirju iz novembra lani, ki naj bi končalo več kot leto dni trajajoče sovražnosti med Izraelom in Hezbolahom, Izrael nadaljuje napade na cilje v sosednji državi. Te med drugim upravičuje z obtožbami o domnevnem ponovnem oboroževanju Hezbolaha, ki ga podpira Iran.

Od začetka premirja je v izraelskih napadih v Libanonu umrlo več kot 340 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obenem kljub dogovoru o prekinitvi ognja, ki predvideva umik izraelskih sil, Izrael ohranja vojaško navzočnost na petih območjih na jugu Libanona. Medtem se krepi pritisk na libanonsko vlado, naj v skladu z dogovorom do konca leta dokonča razorožitev Hezbolaha. Načelnik libanonske vojske Rodolphe Haykal je v torek dejal, da trenutno zaključujejo prvo fazo razorožitve.

Libanon
