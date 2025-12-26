Avstrijski smučarski skakalec Daniel Huber je dan po božiču naznanil konec tekmovalne kariere. Dvaintridesetletnik iz Salzburga je z avstrijsko ekipo osvojil olimpijsko zlato na igrah v Pekingu leta 2022 in slavil tri zmage v svetovnem pokalu, na najvišji stopnički je zadnjič stal v Planici leta 2024, kar je bil tudi njegov zadnji nastop v svetovnem pokalu.

Huber se je v zadnjem času ubadal s številnimi poškodbami, v tej zimi je nastopil v celinskem pokalu na tekmi v Hinterzartnu, a se konec septembra ni uspel prebiti dlje od 29. in 35. mesta. Zdaj se je odločil, da bo to poglavje v svojem življenju za vedno zaprl, Avstrijsko smučarsko zvezo (ÖSV) povzemajo avstrijski mediji.

"Poglavje se končuje. Smučarski skoki so bili moje življenje – z vzponi in padci, sanjami in trenutki, ki bodo trajali večno. Zdaj je čas, da se sprostim in naredim prostor za nekaj novega," je Huber pojasnil na Instagramu. "Hvala vsem, ki ste me spremljali na tej poti. Odhajam s ponosom, hvaležnostjo in številnimi spomini. Skakanje je končano. Potovanje se nadaljuje," je še sporočil sveži upokojenec.

"Škoda je, da izgubljamo tako uspešnega smučarskega skakalca, kot je Daniel. Prepričan sem, da bi mu lahko uspel še en preobrat v svetovnem pokalu. Jasno pa je tudi, da imamo na vrhu izjemno visoko raven konkurence. Zato je njegova odločitev s človeškega vidika povsem razumljiva," je o Huberjevi upokojitvi povedal glavni trener avstrijske reprezentance Andreas Widhölzl.

Ta svoje varovance že pripravlja na prestižno novoletno turnejo, ki se bo začela v ponedeljek, 29. decembra v Oberstdorfu v Nemčiji (kvalifikacije za uvodno tekmo bodo že v nedeljo). Skupno zmago na turneji štirih skakalnic brani prav Huberjev nekdanji kolega Daniel Tschofenig. Huber je na turneji leta 2021 Rjojuju Kobajašiju preprečil še drugi poker zmag v karieri, ko je slavil na zadnji tekmi v Bischofhofnu.

