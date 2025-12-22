Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
22. 12. 2025,
17.33

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
napad Izrael Libanon

Ponedeljek, 22. 12. 2025, 17.33

1 ura, 23 minut

Izrael kljub dogovoru o prekinitvi ognja napadel Libanon

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Libanon | Napetosti med Izraelom in Hezbolahom so še vedno zaostrene. | Foto Reuters

Napetosti med Izraelom in Hezbolahom so še vedno zaostrene.

Foto: Reuters

Izraelska vojska je danes kljub dogovoru o prekinitvi ognja izvedla nove napade na Libanon. Kot je pojasnila, je ciljala pripadnike šiitskega gibanja Hezbolah. Po navedbah libanonskega zdravstvenega ministrstva so napadi terjali tri smrtne žrtve.

Po poročanju libanonskih medijev je izraelska vojska z dronom napadla vozilo približno deset kilometrov od mesta Sidon. Napade na območju je potrdil tudi Izrael, ki trdi, da je ciljal "več teroristov Hezbolaha", navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Napetosti med Izraelom in Hezbolahom so še vedno zaostrene, saj Izrael ob podpori ZDA pritiska za njegovo popolno razorožitev. Kljub prekinitvi ognja, ki sta jo po letu dni medsebojnih napadov sprti strani sklenili novembra lani, Izrael izvaja skoraj vsakodnevne napade na Hezbolah, ki mu očita ponovno oboroževanje.

Izraelske sile še vedno prisotne na petih območjih Libanona 

Dogovor o prekinitvi ognja sicer predvideva tudi umik izraelskih sil z juga Libanona, a so te še vedno prisotne na petih območjih.

Italijanski obrambni minister Guido Crosetto je medtem danes na obisku v Libanonu napovedal, da namerava Italija ohraniti prisotnost v državi tudi po umiku tamkajšnjih mirovnih sil ZN Unifil, ki je predviden po 31. decembru prihodnje leto.

"Tudi po odhodu mirovnih sil Unifil bo Italija nadaljevala svoje delo, odločno podpirala mednarodno prisotnost in razvoj zmogljivosti libanonskih oboroženih sil," je dejal Crosetto. Na vprašanje agencije AFP, ali to pomeni, da Italija želi ohraniti vojaško prisotnost v državi, je tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva to tudi potrdil.

Italija sicer v misiji Unifil sodeluje s 1.099 vojaki in je po številu sil v misiji na drugem mestu, tik za Indonezijo.

poplave, Sumatra
Novice V JV Aziji narašča število mrtvih. Izredne razmere tudi na Šrilanki. #video
Gaza
Novice V razdejani Gazi med neurjem umrlo več ljudi
Hezbolah
Novice Iran obsodil atentat na visokega poveljnika Hezbolaha
Gaza
Novice Izrael kljub prekinitvi ognja spet napadel Gazo
napad Izrael Libanon
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.