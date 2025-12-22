Razvrat na službeni zabavi: goli plesali na mizi, brutalno napadli glasbenike

V petek 19. decembra se je v Rugvici odvila božična zabava sindikata ZET- Javnega prevoza Zagreb. Praznična zabava za najmanj 460 gostov se je sprevrgla v divjo zabavo s plesom na mizi, nato pa v brutalen fizični napad na člane glasbene skupine, ki je goste ta večer zabavala, poročajo hrvaški mediji.

Posnetek z zabave se je razširil po družbenih omrežjih. Video prikazuje gosta, ki pleza na mizo, si sleče hlače in pleše gol, medtem ko ga del množice spodbuja s smehom in kriki.

Brutalni napad na skupino

Med nastopom skupine Joy naj bi več gostov fizično napadlo glasbenike na odru. V napadu je eden od članov skupine utrpel telesne poškodbe glave in trupa, vključno z urezninami, modricami na obrazu in več zlomljenimi rebri.

O incidentu se je na Instagramu oglasil tudi pevec skupine Joy, Alen Bičević. "Na zabavi Sindikata zaposlenih ZET je naš član skupine utrpel hude telesne poškodbe zaradi brutalnega napada več posameznikov, ki so se udeležili omenjene zabave. Trenutno okreva doma po odpustu iz bolnišnice. Nadaljnjih podrobnosti tega brutalnega dejanja posameznikov ne moremo komentirati, saj preiskava še poteka in bi kršila zaupnost preiskave, vendar vsekakor upamo, da bosta Ministrstvo za notranje zadeve in pristojno državno tožilstvo storila vse, kar je v njihovi moči, da se odgovorni kaznujejo. Hvala vsem za številne klice in sporočila podpore," piše v objavi.

Sindikat: Nekaterih stvari ni in ne bo mogoče tolerirati

Organizator dogodka, Sindikat avtobusnega in tramvajskega prometa Hrvaške - Zagreb, je 20. decembra podal uradno izjavo.

"Sindikat avtobusnega in tramvajskega prometa Hrvaške-Zagreb se distancira od dejanj in ravnanj posameznikov. Na dogodku, ki se ga je udeležilo 460 članov sindikata, je težko imeti vse pod nadzorom in napovedati, kaj bo kdo storil v danem trenutku. Eno je gotovo, in sicer, da bodo udeleženci neželenega dogodka izključeni iz članstva v sindikatu. Nekaterih stvari ni mogoče in ne bo mogoče tolerirati,“ piše v izjavi.

O celotnem incidentu je spregovoril tudi Brnjas. »Res sem žalosten, da se je to zgodilo. Kar se je tam dogajalo od začetka, ni bilo normalno. Slekli so se do golega, pretepli so člana skupine, ker je eden od njih plezal na oder, s katerega so ga želeli odstraniti,« je dejal. Izjavil je, da je en član skupine padel z odra, nato pa so ga napadli člani ZET-a. "Več ljudi ga je brcnilo," je dodal.

ZET: Zabave nismo organizirali. Sprožen je bil interni postopek

O incidentu je spregovoril tudi ZET. "ZET se popolnoma distancira od dejanj posameznikov, ki so se zgodila izven delovnega časa in na dogodku, ki ga ni organiziral ZET in ni potekal v prostorih ZET. Organizator dogodka je Sindikat avtobusnega in tramvajskega prometa Hrvaške - Zagreb, ki je eden od desetih sindikatov, ki delujejo v podjetju, in to je sindikat, ki ni reprezentativen. Ostro obsojamo vsakršno obliko neprimernega in nesprejemljivega vedenja oseb, ki so zaposlene v ZET-u in katerih dejanja škodujejo ugledu in časti delodajalca. ZET je sprožil interni postopek za ugotavljanje dejstev in sankcioniranje kršitev delovnih obveznosti z možnostjo odpovedi, v skladu z Zakonom o delu in določbami kolektivne pogodbe," so sporočili iz ZET-a.