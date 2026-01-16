Hrvaški predsednik Zoran Milanović je te dni sprožil ostre odzive na Norveškem, potem ko je namignil, da bi morala ameriška administracija opustiti idejo o prevzemu Grenlandije in namesto tega pozornost usmeriti na otočje Svalbard. V Oslu so opozorili, da je Svalbard del Norveške, hrvaška vlada pa se je od Milanovićeve izjave distancirala.

Milanović je pred tednom dni ostro komentiral izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa o morebitni priključitvi Grenlandije. Razpravo o tem je označil za politično in strateško neutemeljeno. "Ne morete ne biti na strani Danske. Grenlandija je dansko ozemlje," je poudaril in ob tem arktični otok označil kot neuporaben. "Severni del je okovan z ledom, tam ni mogoče pluti. Ko bo nekoč plovba mogoča, človeška civilizacija, kot jo poznamo, ne bo več obstajala," je napovedal, nato pa se dotaknil norveškega otočja Svalbard.

Zunanji minister: Svalbard je norveški

"Obstaja, le ne vem, ali so v ameriški administraciji to sploh že videli na zemljevidu, otočje Svalbard. To v principu pripada Norveški. Leži nekoliko bolj vzhodno od Grenlandije in tam se konča Zalivski tok, morje pa ni zaledenelo. To je zanimivo. Evo, dal sem jim temo za razmišljanje," je dejal hrvaški predsednik.

Znanstvenik in nekdanji poslanec v saboru Tonči Tadić je v četrtek na družbenem omrežju Facebook opozoril na odziv norveške javnosti oziroma na članek na portalu norveškega časnika Verdens Gang, ki je objavil izjavo državnega sekretarja na norveškem ministrstvu za zunanje zadeve Eivinda Vad Peterssona.

Po besedah Vad Peterssona je Svalbard del Norveške enako kot pokrajine Agder, Trondelag in Finnmark. Izpostavil je tudi, da se geografsko in politično razlikuje od Grenlandije in da ju ni mogoče primerjati. "Daljni sever je najpomembnejše strateško območje Norveške. Obrambo gradimo zato, da lahko zagotavljamo varnost in stabilnost v našem neposrednem okolju – z lastnimi viri in v tesnem sodelovanju z našimi zavezniki. Svalbard je norveški. Imamo več kot sto let izkušenj s soočanjem s sovjetsko in rusko prisotnostjo na Svalbardu," je pojasnil.

Na nejevoljo na Norveškem je pred tem opozoril hrvaški obrambni minister Ivan Anušić, ki je v sredo sklenil dvodnevni obisk v tej skandinavski državi. "Ta izjava je na Norveškem vzbudila zelo veliko pozornosti, tako v medijih kot v javnosti in političnih krogih. Seveda je bila to neprijetna tema tudi med mano in norveškim obrambnim ministrom, pri čemer sem jasno povedal, da to ni stališče hrvaške vlade in da se od te izjave distanciramo, s čimer so bili zadovoljni in so se za to zahvalili," je za hrvaško javno televizijo HRT povedal Anušić.

Svalbard je otočje, ki leži severno od celinske Evrope, približno na polovici poti med severno obalo Norveške in severnim tečajem. Norveška ima oblast nad arhipelagom, vendar državljanom več kot 40 držav omogoča, da enakopravno izkoriščajo potencialno obsežne naravne vire na njem. Moskva si medtem že dolgo želi večjega vpliva na otočju.