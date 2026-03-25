Drastične vremenske spremembe bodo zavladale tudi na Hrvaškem. Tudi pri sosedih se bodo v sredo še veselili spomladanskega vzdušja, v četrtek pa se bodo vrnile zimske razmere. Z dotokom hladnega zraka s severa se bo notranjost opazno ohladila, zapihal bo severni in severovzhodni veter, na Jadranu pa močna in nevihtna burja. Lokalno bo močno deževalo, zlasti na Jadranu in v zahodnih delih notranjosti, medtem ko se v severnem delu Hrvaške, predvsem v Liki in Gorskem kotarju, pričakuje debelejša snežna odeja, je sporočil hrvaški meteorološki zavod. Neugodne vremenske razmere lahko še posebej vplivajo na promet in aktivnosti na prostem, zato je bolje, če ste mogoče načrtovali oddih ob koncu tedna na Hrvaškem, da ga malo zamaknete.

Največ padavin je pričakovati v zahodnih delih Hrvaške, zlasti v četrtek, ko lahko ponekod pade več kot 60 milimetrov, v gorski Hrvaški pa celo 90 milimetrov. Na severnem Jadranu so mogoče nevihte z veliko količino dežja v kratkem času in z nenadno spremembo smeri in moči vetra.

Mogoče bliskovite poplave

Zaradi močnih padavin v kratkem času obstaja možnost bliskovitih poplav v severnem Jadranu, Gorskem kotarju in Liki ter v Karlovški regiji. V zadnji regiji ter na severu in severozahodu Hrvaške se pričakuje tudi dvig gladine rek.

Snežni metež in več kot pol metra snega

Ob nenadnem in izrazitem padcu temperature bo v notranjosti tudi sneg. Glede na to, da so se tla v zadnjih dneh ogrela, se bo sneg sprva stopil, a ker se pričakuje dolgotrajno sneženje, se bo oblikovala snežna odeja, predvsem v Liki in Gorskem kotarju, kjer bo zapadlo več kot pol metra snega. Poleg tega je na tem območju pričakovati silovit snežni metež.

Mogoče so tudi bliskovite poplave. Foto: Pixsell

Orkanski veter

V Istri bosta najprej pihala močna burja in severni veter, nato pa se bosta razširila proti jugu in se še okrepila. Ob vznožju Velebita bo pihal orkanski veter. V Dalmaciji bo večji del dneva, zlasti na jugu, prevladoval močan in nevihten južni veter. Vetrovno bo tudi v notranjosti z močnim do nevihtnim severnim in severovzhodnim vetrom.

Vreme se bo umirilo šele konec tedna, ko bodo v severnih območjih mogoča hladna jutra s temperaturami pod lediščem, v začetku prihodnjega tedna pa bo v nekaterih nižinah mogoča tudi zmrzal.

Oddih ob koncu tedna na Hrvaškem raje prestavite

Tako so tudi na Hrvaškem meteorologi vklopili številna vremska opozorila – za sneg, močne padavine, nevihte in sunkovit veter. Neugodne vremenske razmere lahko še posebej vplivajo na promet in aktivnosti na prostem, zato je bolje, če ste mogoče načrtovali oddih ob koncu tedna na Hrvaškem, da ga prestavite.

Priporočamo redno spremljanje napovedi in opozoril na spletni strani meteo.hr, kjer jih meteorologi neprestano posodabljajo. Ker se stopnje opozoril lahko spreminjajo, jih je pomembno preveriti večkrat na dan. Upoštevajte navodila pristojnih organov in prilagodite svoje aktivnosti vremenskim razmeram.