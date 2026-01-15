Nameščanje evropskih sil na Grenlandiji nima nobenega vpliva na načrte ameriškega predsednika Donalda Trumpa o prevzemu tega avtonomnega ozemlja Danske, je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes novinarjem v Beli hiši povedala tiskovna predstavnica Karoline Leavitt.

Vojaki več evropskih držav danes prispeli na Grenlandijo

Več evropskih držav, med drugim Francija, Nemčija, Švedska in Norveška, je v sredo napovedalo sodelovanje pri misiji Arktična vzdržljivost na Grenlandiji. Njihovo vojaško osebje naj bi danes prispelo na arktični otok.

Tudi danski obrambni minister Troels Lund Poulsen je v sredo napovedal, da bo Danska okrepila vojaško prisotnost na Grenlandiji in je glede tega v dialogu z zavezniki Nata. Napoved je sledila kritikam ZDA, da je Danska zanemarjala obrambo Grenlandije.

Evropske države so vojake na Grenlandijo napotile, potem ko so se v sredo v Washingtonu sestali danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen, grenlandska zunanja ministrica Vivian Motzfeldt, ameriški podpredsednik JD Vance in državni sekretar Marco Rubio.

Minister zavrnil kitajsko prisotnost

Rasmussen je po srečanju, v ospredju katerega so bile ameriške zahteve po priključitvi Grenlandije, dejal, da se pogledi ZDA in Danske glede Grenlandije očitno razlikujejo, vendar želijo najti rešitev, hkrati pa v okviru zveze Nato okrepiti varnost na območju Arktike.

Prav tako je zagotovil, da na Grenlandiji ne delujejo kitajske vojne ladje in ni nobenih večjih kitajskih naložb. Trump je namreč v preteklih dneh večkrat opozoril, da Kitajska in Rusija poskušata prevzeti nadzor nad Grenlandijo, in trdil, da mora Washington prevzeti otok, češ da je to v nacionalnem interesu ZDA.