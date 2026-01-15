Neverjetno, kakšna rapsodija Nike Prevc na Kitajskem!

Najboljše smučarske skakalke na svetu so zbrane v kitajskem Zhangjiakouju, kjer se bodo za točke svetovnega pokala pomerile v petek. Danes so bile na sporedu kvalifikacije. Na tekmo so se uvrstile tri Slovenke, znova pa je bila razred zase Nika Prevc. Dokazala je, da je v izjemni formi. Z naskokom najboljša je bila že na treningih, nato pa suvereno osvojila prvo mesto tudi v kvalifikacijah in napovedala boj za peto zaporedno, skupno pa že 32. zmago na tekmah za svetovni pokal. Na tekmo sta se uvrstili tudi Maja Kovačič (24. mesto) in Katra Komar (28.), Nika Vodan je nastop izpustila zaradi bolezni.

Če gre dan soditi po jutru, se Niki Prevc v petek obeta nova zelo vrhunska uvrstitev. Slovenska šampionka je bila najboljša tako na obeh današnjih treningih kot tudi v kvalifikacijah. Skočila je 126 metrov in zbrala skoraj 13 točk več od drugouvrščene Nemke Seline Freitag, tretje mesto pa je pripadlo Norvežanki Anni Odine Stroem.

Prevc na Kitajskem lovi že 32. zmago na tekmah za svetovni pokal. Več jih je zbrala le japonska zvezdnica Sara Takanashi, kar 63.

Prevc blestela že na treningu, Vodan obležala z vročino

Nika Vodan je morala zaradi viroze izpustiti nastop v kvalifikacijah. Foto: Filip Barbalić Nika je na nekdanjem olimpijskem prizorišču zaznamovala tudi četrtkova treninga. Na prvem je skočila 139 metrov, postavila daljavo dneva in najbližjo zasledovalko Japonko Nozomi Maruyama prehitela za več kot 22 točk.

Izkazala se je tudi v drugo. Na drugem treningu je skočila 127,5 metra. Več od nje je "poletela" le ljubljenka domačega občinstva Zeng Ping (130), a skupno zbrala manj točk. Maja Kovačič je bila 22. (112), Katra Komar pa 34. (101).

Nika Vodan na treningu ni nastopila, pozneje pa je odpovedala tudi nastop v kvalifikacijah. Načrte ji je prekrižalo zdravje (viroza), z visoko vročino je obležala v postelji, tako da je ni bilo na skakalnico, kjer bi jo sicer čakal dres s številko 42.

Kitajka želi pisati zgodovino

Mlada skakalka Ping Zeng postavlja nove mejnike kitajskega športa. Foto: Guliverimage V Zhangjiakouju bo skušala 21-letna Kitajka Ping Zeng doseči zgodovinski podvig na domačih tleh. V začetku leta je v Oberstdorfu osvojila drugo mesto in postala prva Kitajka, ki je stopila na zmagovalni oder na tekmah svetovnega pokala. Zdaj želi postati še prva kitajska športnica, ki bi bila najboljša na tekmi v eni izmed štirih zimskih športov (alpsko smučanje, smučarski teki, nordijska kombinacija in smučarski skoki). V četrtek je bila v kvalifikacijah peta.

Smučarske skakalke so se nazadnje za točke svetovnega pokala potegovale na Kitajskem konec leta 2024. Obe tekmi je dobila Nemka Katharina Schmid, ki je na tem prizorišču leta 2022 osvojila srebrno medaljo na olimpijskih igrah, po koncu sezone 2025/26 pa bo končala športno kariero. Nemka je v dobri formi, na zadnji tekmi na Ljubnem je osvojila tretje mesto, v kvalifikacijah za tekmo na Kitajskem pa je zaostala le za izjemno Niko Prevc.

Kvalifikacije za petkovo tekmo (rezultati):