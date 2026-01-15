Romi med intervencijo napadli gasilce: "Zaradi lastne varnosti smo se raje umaknili"

Gasilci PGD Črnomelj so zaradi gorečega vozila danes ponoči posredovali v naselju Lokve v Črnomlju. Med delom so jih napadli pripadniki romske skupnosti, ki so vanje in v policiste, ki so bili prav tako na kraju, metali snežne kepe. Kot je za Siol.net povedal poveljnik PGD Črnomelj Matjaž Vardjan, so zaradi lastne varnosti in zaradi strahu pred tem, da bi zadeva eskalirala, naselje raje zapustili. Na Policijski upravi Novo mesto so pojasnili, da bodo policisti danes opravili ogled kraja in ugotavljali okoliščine za nastanek požara ter okoliščine kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru.

Danes ponoči so bili med intervencijo v romskem naselju Lokve gasilci PGD Črnomelj in policisti žrtve napada. Najprej so pripadniki romske skupnosti, bilo jih je okoli deset, snežne kepe metali v policiste, nato pa še v gasilce, ki so takrat gasili goreče vozilo.

"Eden od gasilcev je dobil kepo v čelado, dva gasilca so ciljali, a zgrešili. Takrat so prenehali gasiti, pospravili opremo in odšli domov. Med odhajanjem so v gasilski avto metali kepe in druge stvari," je pojasnil poveljnik PGD Črnomelj Matjaž Vardjan.

"Ko se je vse skupaj začelo, smo se zaradi lastne varnosti umaknili, da zadeva ne bi eskalirala," je povedal Vardjan. V dogodku nihče ni bil poškodovan.

Strpnost, spoštovanje in sodelovanje

Gasilci napad najostreje obsojajo. Kot pravijo, ne gre le za napad na posameznike v uniformi, temveč za napad na celoten sistem zaščite in reševanja.

"Gasilci in policisti na kraj dogodka prihajajo, da pomagajo – ne glede na kraj, okoliščine ali ljudi, ki pomoč potrebujejo. Kakršnakoli oblika nasilja, oviranja ali ogrožanja intervencijskih služb je nesprejemljiva in pomeni neposredno tveganje za varnost vseh prisotnih, vključno z občani," so zapisali črnomaljski prostovoljni gasilci ter pozvali k strpnosti, spoštovanju in sodelovanju.

Policija okoliščine še preiskuje

Na Policijski upravi Novo mesto so pojasnili, da bodo policisti danes opravili ogled požarišča in ugotavljali vzroke za nastanek požara, z ugotovitvami pa bodo nato seznanili pristojno tožilstvo.

Prav tako bodo ugotavljali tudi okoliščine kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru, so še zapisali na policiji.