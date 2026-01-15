Policija delila fotografijo kraja, kamor so neznanci skrili ukradena glasbila

Godba Črnomelj, ki bo letos praznovala 160. obletnico delovanja, je v začetku leta ostala brez večjega števila glasbil, ki jih njeni glasbeniki uporabljajo pri svojem delovanju. K sreči jim je, kot so sporočili v torek, s pomočjo policije vsa dragocena glasbila uspelo najti, policija pa je delila tudi fotografijo kraja, kamor so jih neznani tatovi skrili.

Po vlomu v godbene prostore, iz katerih so neznanci v prvem tednu novega leta (med 2. in 8. januarjem) ukradli kar 17 glasbil Godbe Črnomelj, so iz godbe sporočili, da so policisti Policijske postaje Črnomelj vsa ukradena glasbila uspešno našli. Med njimi je šlo za godbenike pomembna in tudi draga glasbila: tubo znamke King, tenor, pozavno znamke Jupiter, dve klaviaturi, klarinet ter druga glasbila.

Zdaj so na policiji delili tudi fotografijo kraja, kamor so neznani tatovi odložili oz. "skrili" za okoli 30 tisoč evrov vrednih glasbil, so sporočili s Policijske uprave Novo Mesto.

Iz novomeške policije so potrdili, da je v Črnomlju med 2. in 8. januarjem neznanec skozi vrata vlomil v prostore društva in odtujil večjo količino glasbil in reflektorjev v skupni vrednosti okoli 30.000 evrov. "Policisti in kriminalisti so opravili ogled in takoj pričeli z intenzivno preiskavo, ugotavljanjem vseh okoliščin in ostalimi aktivnostmi. 9. januarja so v okviru preiskave pri pregledu širšega območja v gozdu v bližini naselja Lokve našli ukradene predmete v kovčkih, ki so bili prekriti s snegom. Predmete so zasegli in jih vrnili oškodovancem," so še sporočili s policije in dodali, da nadaljujejo z intenizivno preiskavo in aktivnostmi za izsleditev storilca oziroma storilcev. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Neznanci, ki so glasbila ukradli, so jih namreč odložili kar v zasneženi gozd, kjer jih je, kot razkriva fotografija, dodatno zasul novozapadli sneg. A na koncu se je zgodba, kot smo že poročali, dobro iztekla, saj so vsa glasbila v iskalni akciji uspešno našli in jih vrnili v varne roke glasbenikov. Letos Godba Črnomelj praznuje svojo 160. obletnico (delujejo od leta 1866) delovanja, zato so glasbeniki še bolj veseli, da so svoja dragocena glasbila dobili nazaj.

"Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste delili našo objavo prejšnji teden, pomagali z informacijami in nam stali ob strani. Posebna in velika zahvala pa gre policistom, ki so z odzivnostjo in predanostjo poskrbeli, da so se inštrumenti tako hitro vrnili tja, kamor sodijo. Hvala vsem za podporo! Pokazali ste, da skupaj zmoremo več," so se po uspešni iskalni akciji še zahvalili člani pihalnega orkestra iz Črnomlja.