Novi PEUGEOT s potrjenim učinkom UAU

Od svojega lansiranja je PEUGEOT 408 eden najmočnejših izrazov dizajna znamke PEUGEOT. Silhueta fastback, ki je na trg vpeljala nov koncept karoserije, združuje dinamičnost, užitke v vožnji in vsakodnevno udobje. Njena spektakularna slogovna zasnova ponazarja še posebej močan izraz dizajna znamke PEUGEOT.

Novi PEUGEOT 408 kot pravi ambasador francoske karizme in sloga v celoti odraža izrazni dizajn znamke PEUGEOT. Osupljiva razmerja in drzne podrobnosti ustvarjajo učinek UAU, ki ga stranke nemudoma prepoznajo.

Novi PEUGEOT 408 je prvi model znamke PEUGEOT, ki ima na zadnjem delu vozila osvetljen napis PEUGEOT, na njegovem sprednjem delu pa se bohoti osvetljen logotip PEUGEOT.

Osupljiva nova barva karoserije. Novi PEUGEOT 408 prihaja na trg z ekskluzivno zeleno barvo karoserije Flare. Drzna in sofisticirana barva ponuja spektakularne odtenke, ki se spreminjajo glede na izpostavljenost svetlobi.

Novi PEUGEOT 408 bo na voljo s tremi pogonskimi sklopi, ki zadovoljijo vse potrebe po užitkih v vožnji: električni, priključni hibrid in blagi hibrid.

Novi PEUGEOT 408 proizvajajo v Franciji in nosi oznako Made in Mulhouse.

Povezana izkušnja, ki je bolj zmogljiva in enostavna kot kadarkoli prej. Novi stoodstotno električni PEUGEOT E-408 uvaja čisto nove specifične funkcije za električna vozila, kot so: vnaprejšnje segrevanje baterije, Vehicle To Load (V2L) in Plug & Charge.*

Novi PEUGEOT 408 bolj kot kadarkoli prej spada v sam vrh avtomobilskega segmenta C. V tem segmentu PEUGEOT ponuja še posebej celovito in raznoliko paleto modelov, vključno s petvratno limuzino (308), karavanom (308 SW) in dvema SUV (3008 in 5008), ki so vsi na voljo z električnimi in elektrificiranimi pogonskimi sklopi.

Novi PEUGEOT 408 ruši stereotipe. Njegova avantgardna modernost je cenjena po vsem svetu, zato se še naprej dokazuje kot eden najbolj mednarodno zastopanih modelov PEUGEOT.

Novi PEUGEOT 408 je zasnovan, da bolj kot kadarkoli prej ustvari učinek UAU. S svojimi edinstvenimi karakternimi potezami in oznako Made in Mulhouse se ponosno uvršča med ambasadorje francoske karizme in ustvarjalnosti znamke PEUGEOT po vsem svetu.

Francoska karizma z edinstveno eleganco

Z modelom 408 si je znamka PEUGEOT drznila zapeljati iz ustaljenih tirnic. To njeno ambicijo danes znova potrjuje novi PEUGEOT 408 s svojim prepoznavnim dizajnom fastback, ki ga opredeljujejo ostro izklesane linije in dodatno poudarjajo sofisticirani detajli na sprednjem in zadnjem delu vozila.

Potrjen učinek UAU!

Ekskluzivni svetlobni podpisi spredaj in zadaj

Sprednji del novega PEUGEOTA 408 predstavlja inovativno in spektakularno interpretacijo legendarnega svetlobnega podpisa PEUGEOT.

Trije značilni levji kremplji so izraženi s tremi tankimi, poševnimi trakovi LED-diod, ki so obenem tudi kaskadni smerokazi, povezani po celotni širini vozila z elegantno LED-linijo, umeščeno nad osvetljenim osrednjim logotipom (GT in GT Exclusive).

Novi PEUGEOT 408 je prvi model tega izbora vozil, ki ima zadaj osvetljen napis PEUGEOT, obdan z dekorativnimi dodatki v svetleče črni barvi in brezhibno vgrajen v prozorni trak, ki se razteza po celotni širini vozila. Tako spredaj kot tudi zadaj imajo vsi novi modeli PEUGEOT 408 zdaj premijsko osvetlitev s tremi poševnimi LED-diodami v obliki levjih krempljev.

Prodoren pogled iz oči v oči: Oblikovalci znamke PEUGEOT so poskrbeli, da nič ne ovira prodornega pogleda novega PEUGEOTA 408 ali spektakularnega vizualnega učinka njegovega novega sprednjega svetlobnega podpisa. Sprednja žarometa sta nameščena nižje v odbijaču, odmaknjena od sprednjega svetlobnega podpisa. Njihova prisotnost je diskretna, sestavljena iz dveh ultra tankih modulov – enega za zasenčene luči (v zgornjem delu) in drugega za dolge luči (v spodnjem delu). Ko so izklopljeni, so ti moduli skoraj nevidni, saj so vdelani v profil v svetleče črni barvi.

Sprednja žarometa stopnje opreme Allure in Allure Business sta na voljo s tehnologijo PEUGEOT FULL LED, stopnji opreme GT in GT Exclusive pa ponujata tehnologijo PEUGEOT Matrix LED.

Zaradi ohranitve elegance pogleda novega vozila PEUGEOT 408 je tudi radar za zaznavanje bližine diskretno skrit pod logotipom PEUGEOT, tako da od zunaj ni viden, hkrati pa zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti.

Oblikovno spremenjen sprednji del za še mogočnejši videz

Novi PEUGEOT 408 se ponaša s predelano sprednjo okrasno masko in odbijačem. Sprednji del krasita prefinjeno 3D-oblikovanje in intenzivna črna barva, ki za eleganten učinek združuje svetleče in matirane površine.

Spodnji odbijač ima trapezno obliko, ki še dodatno poudarja mogočen videz in značaj vozila. Še bolj intenziven učinek dosežejo barvno obdelane površine, ki združujejo sijoče črne elemente z deli v barvi karoserije za gladek prehod na karoserijo.

Ponovno potrjen talent

Inovativen dizajn koles, značilen za PEUGEOT 408

Po zgledu revolucionarnega dizajna platišč, ki je bil predstavljen ob predstavitvi vozila PEUGEOT 408, so zdaj tudi hibridni in priključni hibridni modeli na voljo z ekskluzivnimi platišči Adakite velikosti 48,2 cm (19”) z geometričnimi linijami, ki so pravi kontrast krožni obliki platišča. Povečane površine z diamantno obdelavo poudarjajo njihovo vizualno prisotnost v izrazito izklesanem profilu vozila.

Nova platišča velikosti 48,2 cm (19”) so serijsko na voljo za hibridne in priključno hibridne izvedenke s stopnjo opreme GT. Priključni hibridi s stopnjo opreme GT Exclusive so opremljeni s platišči Monolithe velikosti 50,8 cm (20”) in so na voljo kot izbira pri stopnjah opreme Allure in Allure Business. Ti stopnji opreme sta zdaj serijsko na voljo z litimi platišči velikosti 43,2 cm (17”) v sijajni črni barvi.

Osupljiva nova barva, ki poudarja obliko PEUGEOTA 408

Novi PEUGEOT 408 prihaja na trg z ekskluzivno zeleno barvo karoserije Flare. Drzna in prefinjena barva, odvisno od izpostavljenosti svetlobi, ponuja spektakularne odtenke – na soncu se spreminja v svetlorumeno, v senci pa v temnozeleno. Ta edinstveni učinek poudarja do potankosti izklesano karoserijo PEUGEOTA 408 v kombinaciji s številnimi variacijami površine in dinamičnimi površinami.

Elegantna prefinjenost v vsaki najmanjši podrobnosti

Nova digitalna instrumentna plošča z izboljšano grafiko je na voljo serijsko. Digitalna instrumentna plošča PEUGEOTA 408 z elegantno novo 3D-grafiko, ki omogoča optimalno berljivost in večje užitke pri vožnji, je na voljo za stopnjo opreme GT Exclusive, za GT pa jo je mogoče najti med izbirami.

Še elegantnejši materiali

Na videz zaznano kakovost v potniškem prostoru dodatno bogatijo nove izpopolnjene tkanine za oblazinjenje sedežev in obloge, ki v kombinaciji s privlačnim in tekočim dizajnom armaturne plošče, ustvarjajo posebno prijetno vzdušje.

Intuitivni, prilagodljivi upravljalni elementi s tipkami i-Toggles

Ključni element sistema PEUGEOT i-Cockpit® je pet tipk na dotik i-Toggles, s prilagodljivimi bližnjicami, ki omogočajo hiter dostop do priljubljenih nastavitev klimatske naprave, navigacije do pogostih destinacij, telefonskih stikov, priljubljenih radijskih postaj in še več.

Ambientalna osvetlitev po meri

Osem barv ambientalne osvetlitve, ki se razteza od armaturne plošče do oblog vrat, ustvarja umirjeno, elegantno vzdušje, prilagojeno individualnim okusom. Ambientalna osvetlitev dopolnjuje oblazinjene obloge vrat, ki so odvisno od stopnje opreme, prekrite s tkanino, materialom Alcantara® ali pravim reliefnim aluminijem.

Instinktivni užitki v vožnji

Znamka PEUGEOT jemlje užitke v vožnji zelo resno in ta njena strast je zapisana v DNK novega PEUGEOTA 408. Njegova edinstvena arhitekturna zgradba, mačja drža, PEUGEOT i-Cockpit® in zmogljivi motorji so zasnovani za maksimalno doživetje.

Dvignjen položaj za vožnjo, dinamično upravljanje

Za zagotovitev popolne preglednosti na cesti novi PEUGEOT 408 združuje dvignjen položaj za vožnjo s slokim in športnim profilom. S svojo višino 1,48 metra zagotavlja izjemno dinamično ravnovesje.

Že tako priznano odličnost znamke PEUGEOT s področja lege na cesti dodatno okrepijo široki koloteki (1,59 m spredaj, 1,60 m zadaj), kar novemu vozilu PEUGEOT 408 zagotavlja trden oprijem na cesti. Užitki v vožnji so vseprisotni tudi v urbanem okolju, saj obračalni krog od robnika do robnika znaša komaj 11,20 metra, tako da je novi PEUGEOT 408 nadvse okreten in enostaven za izvajanje manevrov.

PEUGEOT i-Cockpit®: ključni element užitkov v vožnji

PEUGEOT i-Cockpit® je kot zaščitni znak užitkov v vožnji pri novem PEUGEOTU 408 v celoti zasnovan okoli voznika in se izkaže s svojo izjemno ergonomijo.

Volan manjših dimenzij izboljša dinamičen občutek in agilnost novega PEUGEOTA 408. Ergonomsko oblikovan in po želji ogrevan volan zajema upravljalne elemente za multimedijski sistem (radio, telefon) in različne sisteme za pomoč vozniku.

Novi PEUGEOT 408 je opremljen z digitalno instrumentno ploščo velikosti 25,4 centimetra (10”), umeščeno v voznikovem vidnem polju za izjemno enostavno odčitavanje podatkov. Ponaša se s prilagodljivo grafiko in več načini prikaza, vključno z navigacijo, mediji, sistemi za pomoč pri vožnji in pretokom energije. Dopolnjuje jo osrednji zaslon na dotik velikosti 25,4 centimetra (10”), ki je nekoliko nižje ter je nagnjen proti vozniku in tako lažje dostopen, hkrati pa ostaja priročen tudi za sovoznika.

Električen ali elektrificiran: celovita paleta pogonskih sklopov

Čisti električni užitki z novim PEUGEOTOM E-408

Zmogljiv električni motor PEUGEOTA E-408 zagotavlja 213 konjskih moči (157 kW) in kar 343 njutonmetrov navora.

Pri zasnovi in razvoju novega PEUGEOTA E-408 je bil poleg zmogljivosti glavni poudarek tudi na učinkovitosti. Skrbno izpopolnjena je bila tudi aerodinamičnost karoserije in podvozja, kar omogoča nizek koeficient zračnega upora (SCx: 0,66). To prispeva k nizki porabi električne energije, ki znaša le 14,7 kilovatne ure na sto kilometrov. V kombinaciji z visokonapetostno baterijo NMC* z nazivno kapaciteto 58,2 kilovatne ure ponuja 456 kilometrov dosega (kombinirani cikel WLTP).

Ta vrednost dosega ustreza potrebam večine kupcev segmenta C, ki po podatkih raziskav na tem področju dnevno prevozijo v povprečju 45 kilometrov. Po potrebi se lahko z njim odpravimo tudi v bolj oddaljene kraje.

Vgrajeni polnilnik v PEUGEOTU E-408 podpira polnjenje z močjo do 120 kilovatov, tako da lahko baterijo v približno le 30 minutah napolnimo od 20 do 80 odstotkov.

*Sestava baterije: 80 % nikelj, 10 % mangan, 10 % kobalt.

Vsestranski priključni hibrid: PEUGEOT 408 PLUG-IN HYBRID 240 e-DCS7

Pogonski sklop iz palete znamke PEUGEOT, ki je na voljo ekskluzivno za novi PEUGEOT 408, združuje bencinski motor s 180 konjskimi močmi (132 kW) in električni motor z močjo 92 kilovatov, ki sta vgrajena skupaj s sedemstopenjskim menjalnikom e-DCS7 z dvojno sklopko.

Novi PEUGEOT 408 PLUG-IN HYBRID 240 e-DCS7 je idealna izbira za vsakodnevna potovanja, saj pri mestni vožnji v stoodstotno električnem načinu ponuja 85 kilometrov dosega, hkrati pa s kombinirano močjo 240 "konjskih" moči (177 kW) zagotavlja zmogljivost in vsestranskost za daljša potovanja. Litij-ionska baterija s 14,6 kilovatne ure se lahko v celoti napolni v dveh urah in petih minutah na polnilnici WallBox s 7,4 kilovata (32 A) in z enofaznim vgrajenim polnilnikom 7,4 kilovata, ki je na voljo med izbirami.

Nesunkovit hibridni pogon: PEUGEOT 408 HYBRID 145 e-DCS6

PEUGEOT 408 Hybrid združuje bencinski motor s 145 "konjskimi" močmi (107 kW) in šeststopenjski elektrificirani samodejni menjalnik z dvojno sklopko. Baterija se med vožnjo samodejno polni, kar zagotavlja dodatni navor za dinamično pospeševanje ob ohranjanju učinkovite porabe goriva (5,0 l/100 km – kombinirani cikel WLTP). PEUGEOT 408 HYBRID 145 e-DCS6 lahko v urbanem okolju deluje do 50 odstotkov časa v stoodstotno električnem načinu brez emisij.

Udobje za potnike na ravni salona

Sprednji sedeži novega PEUGEOTA 408 se ponašajo z odlično oporo in so prejeli certifikat zveze AGR (Akcija za zdrav hrbet), ki jo podeljuje neodvisno nemško združenje strokovnjakov za ergonomijo in zdravje hrbtenice. Ta certifikat potrjuje ergonomsko oblikovno zasnovo in širok razpon nastavitev prednjih sedežev.

Na voljo so naslednje možnosti:

desetsmerna električna nastavitev z dvema spominsko nastavljivima položajema za voznika,

šestsmerna nastavitev za sovoznika,

osemkomorni pnevmatski masažni sistem z osmimi različnimi programi,

ogrevani sedeži, odvisno od stopnje opreme.

Iz dizajna sedežev je razvidna kakovost uporabljenih materialov, vključno z novimi tkaninami, materialom Alcantara® za doplačilo (serijsko za GT Exclusive) in usnjem napa, ki je na voljo opcijsko za GT Exclusive. Stopnji opreme GT in GT Exclusive se ponašata z značilno obdelavo z okrasnimi šivi Adamite, ki krasijo tudi armaturno ploščo in obloge vrat, za GT Exclusive pa je konzola obdana z dodatnimi mehkimi oblogami.

Dizajn zadnjih sedežev in naklon blazin zagotavljata optimalno udobje, tako da lahko potniki v celoti uživajo v razpoložljivi prostornosti. V serijski opremi najdemo tudi osrednji naslon za roke in loputo za smuči.

Najbolj prostorna notranjost tega razreda

Z medosno razdaljo 2,79 metra novi PEUGEOT 408 ponuja izjemno veliko prostora za potnike na zadnjih sedežih in je s 183 milimetri prostora za kolena pravzaprav tudi najbolj prostoren model znamke PEUGEOT. Zasluge za to gre pripisati prostoru za noge pod sprednjima sedežema, ki je zasnovan za maksimalno svobodo gibanja.

Prtljažni prostor je nadvse prostoren in ponuja do 536 litrov prostornine. Pri zloženi zadnji sedežni vklopi v razmerju 60/40 se prostornina prtljažnika poveča na 1.611 litrov. Poleg tega lahko v vozilo naložite predmete dolžine do 1,89 metra.

Premijske funkcije za prvovrstno udobje

Novi PEUGEOT 408 se trdno uvršča na vrh avtomobilskega segmenta C in ponuja številne funkcije, ki izboljšujejo užitek v vožnji.

Za ohranjanje zdravega okolja v potniškem prostoru PEUGEOTA 408 poskrbita sistema za obdelavo zraka AQS (Air Quality System) in Clean Cabin. Oba sta pri stopnji GT Exclusive na voljo serijsko, pri GT pa za doplačilo. Sistem AQS neprekinjeno nadzira dovajanje zraka in lahko samodejno aktivira kroženje zraka v notranjosti. Clean Cabin je dodatni sistem za obdelavo zraka, ki filtrira onesnaževala in trdne delce, kakovost zraka pa prikaže na osrednjem zaslonu na dotik.

K udobju potnikov prispeva tudi klimatska naprava z visoko nameščenimi prezračevalnimi šobami v sprednjem delu in dvema šobama za zrak na zadnji strani sredinske konzole.

Napredna tehnologija zasteklitve dodatno izboljšuje toplotno in akustično udobje. Sprednja in zadnja stekla so debelejša od povprečja (3,85 mm), za boljšo zvočno izolacijo in dodatno varnost pa poskrbijo večplastna bočna stekla (3,96 mm pri GT in GT Exclusive). Opcijska pomična steklena streha v potniško kabino prepušča dodatno svetlobo.

Hi-Fi premijski zvok znamke FOCAL®

Premijski sistem Hi-Fi FOCAL® vozila PEUGEOT 408 je rezultat več kot treh let skupnega razvoja s specialistom za vrhunske avdiosisteme, ki je poleg tega tudi dolgoletni partner znamke PEUGEOT. Sistem, ki ga dopolnjuje tehnologija za digitalno obdelavo zvoka ARKAMYS, zajema deset patentiranih visokotehnoloških zvočnikov, visokotonski zvočniki TNF z vbočeno kupolo iz aluminija; štirje nizkotonski/srednjetonski zvočniki z membrano Polyglass in blažilnikom vibracij TMD (Tuned Mass Damper) premera 16,5 centimetra; center zvočnik Polyglass; globokotonski zvočnik jajčaste oblike s trojno tuljavo Power Flower™. Vse napaja novi 12-kanalni ojačevalnik kategorije D z močjo 690 W.

Večja varnost za voznika

Za zagotovitev večje varnosti voznika je novi PEUGEOT 408 serijsko opremljen s kamero za zaznavanje voznikove utrujenosti. Sistem za spremljanje pozornosti in stanja voznika deluje v povezavi s kamero na stebričku vetrobranskega stekla na voznikovi strani. Če sistem zazna nenormalno stanje, na primer utrujenost, se sproži vizualni in zvočni alarm.

Trajnostna zasnova, zagotovljena brezskrbnost

Ponovno potrjena kakovost

Nove tkanine in premijski materiali

Sedeži in oblazinjenje novega PEUGEOTA 408 so narejeni z visokokakovostnimi novimi tkaninami. Pri višjih stopnjah opreme je zaznana kakovost v potniškem prostoru dodatno izboljšana z uporabo vrhunskih materialov, kot so pravi aluminij (serijsko pri GT Exclusive in opcijsko pri GT), Alcantara® (opcijsko pri GT, serijsko pri GT Exclusive) in usnje napa (opcijsko pri GT Exclusive).

Izjemna pozornost do podrobnosti

Znamka PEUGEOT ni prezrla nobene podrobnosti pri ponovni potrditvi vrhunskega položaja novega PEUGEOTA 408 – od elegantnih okrasnih šivov na sedežih do novih monogramov PEUGEOT na pragovih vrat in oznak GT na volanu, ki združujejo prefinjenost in eleganco.

Vzdržljiva zaščita v slogu modelov SUV

Bočni zaščitni elementi karoserije in blatniških košev se nadaljujejo v čvrst zadnji odbijač črne barve, ki karoserijo učinkovito ščiti pred vsakodnevnimi udarci.

Izdelan v Franciji

Novi PEUGEOT 408 proizvajajo v tovarni v kraju Mulhouse, kar dokazuje zavezanost znamke PEUGEOT k odličnosti francoske proizvodnje. Električni pogonski sklop PEUGEOTA E-408 prav tako proizvajajo v Franciji, in sicer v Trémeryju, mešani družbi STELLANTIS-NIDEC, njegov menjalnik pa proizvaja STELLANTIS v Valenciennesu.

Popolna brezskrbnost z ekosistemom storitev PEUGEOT

Posodobitve na daljavo

Uporabniki novega PEUGEOTA 408 lahko sprožijo posodobitev programske opreme na daljavo in imajo tako stalno na voljo najnovejše nadgradnje brez obiska servisne delavnice.

Informacijsko-razvedrilni sistem in povezane storitve najnovejše generacije

Stopnja opreme Allure serijsko vsebuje sistem PEUGEOT i‑Connect®, ki ponuja brezžični Apple CarPlay™ in Android Auto™, ter paket PEUGEOT CONNECT ONE* z varnostnimi funkcijami in funkcijami za brezskrbno vožnjo, kot so obvestila o stanju vozila, opomniki za servisiranje in dostop na daljavo prek aplikacije MyPEUGEOT. Stranke lahko uživajo tudi v paketu CONNECT PLUS**, v sklopu katerega sta na voljo še načrtovalnik poti in izboljšani dostop do glasovnih ukazov.

Za stopnje opreme Business, GT in GT Exclusive je na voljo še sistem PEUGEOT i‑Connect® Advanced s povezano navigacijo TomTom, umetno inteligenco ChatGPT, geolokacijo vozila in še več.

*Vključeno za deset let.

**Vključeno za šest mesecev v sklopu poskusnega obdobja.

Aplikacija MyPEUGEOT: ostanite povezani s svojim vozilom PEUGEOT 408

Aplikacija MyPEUGEOT za pametne telefone uporabnikom omogoča stalno povezavo z vozilom in jim zagotavlja:

• opozorila o vzdrževanju, možnost rezervacije termina za servis in spremljanje zgodovine*,

• storitve za določanje lokacije vozila**,

• zaklepanje, vklop luči ali hupe na daljavo**,

• vnaprejšnje klimatiziranje za več udobja in optimizacijo baterije*,

• pametno upravljanje polnjenja za prihranek časa in energije*.

*Na voljo s paketom PEUGEOT CONNECT ONE.

**Na voljo s paketom PEUGEOT CONNECT PLUS.

Celovita in optimizirana električna izkušnja

Da bi svojim strankam zagotovila popolno brezskrbnost, znamka PEUGEOT v novem PEUGEOTU E-408 ponuja načrtovalnik poti. Načrtovalnik poti je integriran v povezani navigacijski sistem in storitve PEUGEOT CONNECT PLUS ter deluje v kombinaciji z vnaprejšnjim segrevanjem baterije in načrtuje poti za maksimalni doseg in poenostavljeno polnjenje. Izračuna idealno pot na podlagi razdalje, stanja baterije ob odhodu in želenega stanja ob prihodu, razpoložljivih polnilnih postaj v bližini cilja in predvidene porabe energije (na podlagi hitrosti, prometa, vrste ceste, nadmorske višine itd.).

Nova funkcija za omejitev polnjenja na 80 odstotkov, ki je na voljo pri polnjenju z izmeničnim tokom, uporabnikom omogoča, da prilagodijo stopnjo polnjenja svoji vsakodnevni rabi.

Novi PEUGEOT E-408 je pridobil baterijo z novo funkcijo za predhodno segrevanje baterije. Funkcija segreje baterijo na optimalno temperaturo za polnjenje, zlasti v hladnem vremenu. Voznik lahko prek osrednjega zaslona na dotik sproži predhodno segrevanje, pri stopnji opreme GT pa ga samodejno sproži kar navigacijski sistem ob približevanju polnilni postaji, ki jo predlaga načrtovalnik poti.

Za enostavno polnjenje na javnih postajah skrbi nova funkcija Plug & Charge: polnilna postaja samodejno prepozna vozilo, takoj ko uporabnik nanjo priključi polnilni kabel, tako da za plačilo ne potrebuje nobene kartice, posebne aplikacije in niti bančne kartice. Stroški električne energije se neposredno odštejejo z računa uporabnika. Vse transakcije so vidne na osrednjem zaslonu ali v aplikaciji Free2Move Charge. Ta funkcija je že na voljo na več kot 15 tisoč polnilnih mestih po vsej Evropi, predvsem na glavnih poteh, in se hitro širi.

Novi PEUGEOT E-408 je opremljen s funkcijo V2L (Vehicle-to-Load), ki uporabnikom omogoča napajanje zunanjih naprav prek visokonapetostne baterije vozila, na primer za polnjenje e-kolesa ali prenosne svetilke. Sistem lahko zagotovi do 3,5 kilovata in 16 amperov. Adapter za napajanje je na voljo med dodatno opremo pri prodajalcih znamke PEUGEOT.

*Na voljo od poletja 2026, kot del ponudbe paketa Connect ONE.

Ponosni na garancije Kot vsa osebna in lahka gospodarska vozila PEUGEOT** na električni, hibridni in bencinski pogon ima tudi novi PEUGEOT 408 garancijo PEUGEOT CARE: do 8 let/160.000 km garancije na vozilo,

do 8 let/160.000 km garancije na baterijo za PEUGEOT E-408. **Odvisno od trga.

