David Grošelj, ki že od sobote zvečer pogreša svojega očeta Igorja Grošlja, še naprej prosi za pomoč. Zadnja informacija, ki jo ima, je, da so očeta danes opazili v okolici Novega mesta. "Okolica Novega mesta, prosim, oči na peclje. Neuradno naj bi bil zasleden 15 kilometrov od Novega mesta, okolica Trebnja! Prosim, opazujte okolico med vožnjo ali med sprehodom namesto telefona!" prosi Grošelj in javnost poziva, da ga, če očeta opazijo, pokličejo na telefonsko številko 030 694 174. Tudi sam očeta poziva, da če vidi objave, naj se vrne domov. "Vrni se. Vsi te pogrešamo, predvsem vnuki," je s tresočim glasom dejal Grošelj.

Svojci od sobote zvečer, uradno pa od nedelje pogrešajo 51-letnega Igorja Grošlja iz Trbovelj. Njegov avtomobil audi Q5 so v ponedeljek zvečer našli v Celju, zdaj pa se je z novimi informacijami oglasil sin David Grošelj.

Kot je sporočil na omrežju Facebook, naj bi ga nazadnje opazili v okolici Novega mesta, zato tamkajšnjo okolico še posebej prosi za pomoč.

Sam organizira tudi iskalno akcijo.

Igor Grošelj je visok okoli 180 centimetrov, srednje postave in ima kratke rjave lase. Nazadnje naj bi bil oblečen v svetle kavbojke in črno bundo ter obut v rjave gležnjarje.



Kaj je izvedel od policije?

Danes smo govorili z Davidom Grošljem, ki ima doslej od policije naslednje informacije. "Avto je v Celju pred trgovino Tuš Cash & Carry parkiran od sobote od pol devete ure zvečer. To je policija razbrala s kamer, ki so pred omenjeno trgovino. Stopil je iz avta, ga zaklenil in odšel. Preverili so tudi kamere trgovine Harvey Norman, s katerih je bilo razvidno, da je šel peš proti središču Celja, od tam pa najverjetneje na vlak. Zanesljiv vir je namreč tudi, da je oče okoli enih ali dveh v noči na nedeljo bil v Ljubljani. Klical je taksista, ki ga je z železniške postaje peljal do nekega nočnega kluba na Tržaški cesti in nato nazaj v isti smeri. Policija je zadnji signal očetovega telefona zaznala v naselju Veliki Gaber v Trebnjem," so zadnje informacije, ki jih je ob pomoči policije prejel David Grošelj, sin pogrešanega Igorja Grošlja.

"Policija je torej preverila kamere, klice in signal telefona. Sicer pa jih moram vseskozi klicati in opominjati, da še kaj ukrenejo. Vse se obrača zelo počasi. Zelo težko koga dobiš. Mislim, da se ne organizirajo tako, kot bi se lahko," meni Grošelj, ki se z novimi informacijami javlja prek družbenih omrežij in javnost prosi za pomoč. "Malo je informacij, težko je biti detektiv. Poskušam biti, ampak je težko," dodaja.

Grošelj namerava danes oditi na policijsko postajo v Trbovlje, da bi dobil izpisek očetovih zadnjih klicev, zaprosil pa bo tudi za telefonsko številko policista v Ljubljani, ki preiskuje del dogajanja v Ljubljani, torej ko je oče prišel z vlakom v Ljubljano. "Tako bom lahko z njim v neposrednem stiku, ko bo preiskava pokazala kaj novega," še pravi Grošelj.

"Če vidiš te objave, se vrni"

Vprašali smo ga tudi po očetovi preteklosti, obnašanju in morebitnih sumih za odhod. "Prepričan sem, da mu ni nihče grozil. Zadnje čase je bil malo nervozen. Verjetno zaradi napetosti v službi in manjših prepirov doma. Nekaj se je nakopičilo v njem. Dvomim, da bi bilo v ozadju še kaj drugega, kaj, česar ne bi vedeli. Ne morem verjeti, da bi bilo to preveč zanj." Doda tudi, da je normalno hodil v službo, po službi pa domov. "Tudi v gostilne ni zahajal."

A karkoli je, se da rešiti, meni Grošelj in očeta obupano prosi, naj se vrne. "Če vidiš te objave, se vrni. Vsi te pogrešamo, predvsem vnuki," s tresočim glasom pove Grošelj.

Tudi policija prosi za informacije

Policisti Policijske postaje Trbovlje so javnost za pomoč pri iskanju pogrešanega 51-letnega Igorja Grošlja iz Trbovelj zaprosili v ponedeljek. Svojci so policijo obvestili, da so ga nazadnje videli v soboto na območju Trbovelj.

Ker z do zdaj izvedenimi ukrepi pogrešanega niso našli, policija poziva vse, ki bi o pogrešani osebi karkoli vedeli, naj informacije sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Trbovlje na (03) 565 31 50 ali pokličejo na interventno številko 113 oz. anonimni telefon 080 1200.