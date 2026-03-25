Sa. B.

25. 3. 2026,
14.29

Porsche ukraden avto policija promet promet

26-letnemu Slovencu zasegli ukradeno vozilo porsche cayenne

Ukradeno vozilo Porsche Cayenne | Vozilo je bilo leta 2021 ukradeno na Danskem. | Foto PU Celje

Vozilo je bilo leta 2021 ukradeno na Danskem.

Foto: PU Celje

S celjske policijske uprave so sporočili, da so tamkajšnji policisti prejšnji teden na počivališču Lopata obravnavali voznika osebnega vozila porsche cayenne, ki je imelo nameščeno registrsko tablico Švedske. Ugotovili so, da je bilo vozilo leta 2021 ukradeno na Danskem, v lasti pa ga je imel 26-letni državljan Slovenije, ki so mu vozilo zasegli.

Da je bilo vozilo ukradeno, so policisti ugotovili pri podrobnejši kontroli osebnega vozila in listin ter ob preverjanju identifikacijskih oznak, ki so bile vidno spremenjene, ter pri nadaljnjem preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu.

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Celje s preiskavo in ugotavljanjem dejstev in okoliščin kaznivega dejanja prikrivanja nadaljujejo, po zbranih obvestilih pa bodo osumljenega 26-letnika kazensko ovadili.

Novice Pri sosedih 13-letnik zabodel učiteljico
reševalci
Novice Voznico povozil njen avto, ko ga je skušala ustaviti
radar Nemčija
Avtomoto Pošteno so se zmotili: kazen za prehitro vožnjo so poslali sovoznici
